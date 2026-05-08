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▲五月天在北京鳥巢舉辦12場「5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會」，團隊斥資近9000萬打造侏羅紀世界，舞台上，阿信感性表示，這是2026年相聚的最後巡迴，讓粉絲們不捨。（圖／相信音樂提供）

▲五月天宣布7月再度回到大巨蛋開唱，寫下最快返場的新紀錄。（圖／相信音樂臉書）

搖滾天團五月天將於7月3日、4日、5日、8 日、10日、11日、12日在台北大巨蛋舉辦「5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會台北站・重回大巨蛋版」，距離上一次在台開唱僅相隔1年多，就有網友不解地問「為什麼五月天一直在開演唱會？」對此，阿信親自回應：「你願意來看看就知道了！」阿信近日在Threads發布五月天重回台北大巨蛋演唱會資訊，其中提到有人發問「為什麼五月天一直在開演唱會？」針對此疑問，阿信沒有正面回答，而是給出「你願意來看看就知道了」的答案。五迷則爭相表示：「因為我愛看」、「我才不管為什麼五月天一直開演唱會，星巴克為什麼每天賣咖啡」、「老人家（我）記性不好，不多看幾次我會忘記我有看過！」日前，五月天宣布暑假重將返台北大巨蛋開唱，一連7場讓五迷驚喜不已，門票則在5/23於拓元售票正式開賣，官方也透露演唱會5大彩蛋，包括「與龍共舞」13米恐龍超近震撼、「巨幕舞台」視訊舞美翻新鉅獻、「巴士環場」與五月天近距離、「炫映天幕」及「驚喜歌單」，與五迷們創造獨一無二的回憶。五月天去年6月底才首度登上大巨蛋開唱，舉辦一連8場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，32萬張票秒殺，當時五月天不僅找來F4擔任嘉賓，更創下3項驚人紀錄，包括「8場大巨蛋32萬名觀眾、巨型橫幕125公尺長度之最、8500 名人力動員」，創造滿滿話題。大巨蛋啟用至今，吸引許多海內外歌手，包括蔡依林、張惠妹、周杰倫、鄧紫棋、韓團TWICE等等，如今五月天宣布7月重返大巨蛋開唱，也寫下「最快返場」的新紀錄，以五月天的高人氣，勢必再掀一波搶票熱潮。