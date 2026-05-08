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▲賴清德與貝尼亞雙邊會晤。（圖／總統府提供）

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巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña）率團訪問台灣。總統賴清德今（8）日偕同副總統蕭美琴在總統府與貝尼亞進行雙邊會晤。賴清德宣布，台灣將正式開放進口巴拉圭的禽肉，讓國人有更多優質肉品的選擇，也讓台巴經貿關係更深化；貝尼亞則說，巴拉圭譴責中國在台灣周邊軍演，也反對中國脅迫取消航行，進而干擾賴總統原訂對友邦國家的正式訪問。賴清德致詞時表示，台灣和巴拉圭擁有超過一甲子的邦誼，彌足珍貴，特別是兩國經歷了相似的民主轉型經驗，深知自由與尊嚴的生活模式絕非憑空得來，而是要靠不斷的實踐、守護，來持續深化。賴清德提到，自貝尼亞總統上任後，就提出巴拉圭的外交架構，深獲國際肯定，也獲得相當好的成果，在此一外交架構下，台灣和巴拉圭不但共同守護民主自由的價值，也在智慧醫療、產業轉型、以及婦女賦權等各領域不斷開創合作的新篇章。特別是在經貿方面，賴清德指出，去年台灣是巴拉圭牛肉第三大出口市場，巴拉圭牛肉也位居台灣進口牛肉第二名；台灣同時也是巴拉圭豬肉的最大出口市場，彼此的交流越來越熱絡，他也藉此機會宣布，經過兩國持續的努力，台灣將正式開放進口巴拉圭的禽肉，讓國人有更多優質肉品的選擇，也讓台灣和巴拉圭的經貿關係更加深化。賴清德表示，他將與貝尼亞共同見證兩國簽署各項協定及合作備忘錄，創下合作的新里程碑，包括簽署「台巴刑事司法互助條約」，強化打擊跨國犯罪的合作；簽署「台巴資安合作瞭解備忘錄」，共同建構抵禦網路駭客攻擊的能力；以及簽署「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」，逐步落實將台灣AI科技結合巴拉圭充沛綠電的構想，共同將電力轉化為智慧國家關鍵的算力。賴清德說，這些合作領域都反映出台灣和巴拉圭共同面對的挑戰，尤其當前威權主義不斷擴張，兩國同屬「全球民主價值鏈」不可或缺的一員，更應持續加強合作、攜手前行，期待未來兩國以「民主、和平、繁榮」作為連結世界的路徑，一起為全球做出更多貢獻。貝尼亞致詞時再次感謝賴總統的誠摯邀請及台灣人民的溫暖接待，充分展現兩國深厚且親密的邦誼。他表示，台灣不僅是他個人非常敬重的地方，也以獨特的身分認同、文化價值及韌性著稱，因此再次訪問台灣別具意義，自1957年7月以來，將近69年的歲月中，台巴兩國建立了真誠、忠實且不間斷的友誼基礎，邦誼歷經時間的考驗，如今再次齊聚一堂，依然秉持一貫以來互信互重的精神。貝尼亞強調，巴拉圭政府一向堅定支持台灣參與國際多邊體系，係基於能充分反映現今全球真實動態的民主及公平原則，因此，巴拉圭嚴正呼籲國際社會承認台灣人民應享有的自決權利，將台灣排除在聯合國等重要平台或體系之外，不僅有失公義，更削弱該組織作為真正代表全球民主國家多邊組織的合法性。貝尼亞接著說，基於此立場，巴拉圭政府再次譴責中華人民共和國在台灣周邊的軍事演習，以及北京日益加劇的經濟施壓，尤其是，巴拉圭反對中國以經濟脅迫方式迫使取消航行，進而干擾賴總統原訂對友邦國家的正式訪問。他重申，台灣有權與其他國家自由往來，不應受到任何孤立台灣的不當干預。在雙邊關係方面，貝尼亞指出，台巴戰略夥伴關係建立於結構性與長期性的合作架構，目標是強化產業能力、導入科技創新，及創造進入國際市場的永續條件。其中，雙邊貿易無疑是兩國合作關係的重要核心，尤其肉品產業非常關鍵，台灣已穩居巴拉圭豬肉與牛肉的主要出口市場之一，也感謝賴總統稍早正式宣佈禽肉產品出口至台灣這個高標準市場，期盼雙邊貿易持續擴大並更加多元化。貝尼亞說，台巴夥伴關係正朝向以創新與戰略投資為核心的合作模式邁進，在台灣及其產業界堅定支持下，巴拉圭致力推動國家工業發展、融入全球價值鏈，及強化科技與專業人才培育等關鍵領域，並已在多項具高度影響力的計畫中取得進展，如建置大規模AI發展所需的算力中心，以及興建納入數位園區計畫的臺巴科技大學，象徵巴拉圭轉型為區域科技樞紐的重要一步，也有助於提升全國人民生活品質。貝尼亞重申，巴拉圭將持續致力於深化這份建基於民主、自由與人權等共同價值上的戰略夥伴關係，同時將以最大的誠心與決心，持續推動永續的雙邊關係與合作，創造具體效益，提升兩國人民的生活品質。會晤結束後，簽署儀式開始。賴清德與貝尼亞見證法務部長鄭銘謙、數位發展部長林宜敬、外交部長林佳龍與巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）分別簽署「台巴刑事司法互助條約」、「台巴資安合作瞭解備忘錄」以及「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」。