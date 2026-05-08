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隨著星宇航空首座歐洲航點—捷克即將啟航，今（8）日宣布「高爾夫聯誼賽」將首度移師捷克布拉格，並升級為「全商務艙」高規格配置，今年年9月29日至10月7日、9天7夜涵蓋5場球賽的深度高球假期；限量24席，今日正式開賣，售價每人42萬9900元。曾參與過任一站高球活動者可享2萬元優惠；新球友6月底前報名，更可享1萬元早鳥折扣。活動精選捷克多座國際級頂尖球場，包含風景優美的Karlovy Vary高爾夫球場、歷史與景觀兼具的Karlštejn Golf Resort，以及被譽為歐洲頂級場地之一的Albatross Golf Resort等。重頭戲則安排於Casa Serena舉行正式比賽，該場地以高隱私性的頂級私人莊園球場著稱。同時更安排前往PGA National Czech Republic Oaks Prague等指標球場揮桿，全面升級比賽規格與挑戰性。賽事獎項同樣精彩豐富，「一桿進洞」得主有機會獲得不限航點頭等艙來回機票，冠軍將獲得全球不限航點商務艙來回機票，亞軍則可獲得豪華經濟艙來回機票，淨桿季軍可獲得高端奢華球具MAJESTY x Resurrection桿袋；另備有「Lucky 7」特別獎項，可獲虹夕諾雅 谷關水明房型雙人住宿券一晚。住宿方面精選多家五星級與歷史地標飯店，其中包含創建於1701年的Grandhotel Pupp，曾被選為《007：皇家夜總會》拍攝場景之一。星宇航空表示，本次不僅是品牌高端旅遊產品的重要里程碑，更象徵歐洲航線布局正式啟動。