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雲林北港朝天宮遶境期間，前國民黨立委、前朝天宮董事長曾蔡美佐深夜突被多人圍毆，現場多人受傷，曾蔡美佐孫女點名，現場帶頭施暴者之一，是雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財，也是民眾黨立委蔡春綢姪子；時代力量要求，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲及不分區立委蔡春綢，應公開譴責本次暴力事件，說明蔡春綢是否仍適任不分區立委。北港媽祖遶境驚傳肢體衝突，前立委、朝天宮前董事長曾蔡美佐位於雲林的住處，7日凌晨遭近50名白衣惡煞強闖，這群人手持棍棒、交通錐及不鏽鋼拒馬瘋狂打砸，並大聲叫囂「打呼死」、指名道姓尋仇，甚至在混亂中將高齡80歲的曾蔡美佐推倒重摔，據了解，曾蔡美佐送醫後診斷疑似壓迫性骨折，加上兒子曾維斌在內共6人受傷掛彩，現場一片狼藉。事發後，涉案人士隨即離開現場，曾家人則立即報警並沿途追查。家屬指控，警方初期以案發地點屬私人住宅為由，未立即進入查處；後續調閱監視器畫面時，指認其中一名涉案者是蔡咏鍀之子蔡晉財時，更一度未將相關內容記載於筆錄中，直到多次抗議後才補正。事實上，這並非蔡晉財第一次涉及聚眾暴力。根據公開判決資料，蔡晉財曾於2022年與多人在雲林虎尾聚眾毆打一名17歲未成年人，將其強拉至包廂內剝奪行動自由，最後遭法院判處有期徒刑6月、緩刑2年。對此，時代力量指出，本案絕不能被簡化成一般廟會衝突。曾蔡美佐孫女已在社群公開表示，現場帶頭施暴者之一疑似為雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財；家屬也指出，警方製作筆錄時，曾一度不願將「民代之子」等關鍵指述完整記入筆錄。當暴力事件牽涉地方民代家族、朝天宮權力結構與警方筆錄爭議，檢警就不能只把本案當成一般傷害案件處理。時代力量續指，蔡晉財公開臉書留言中，曾出現「太陽聯盟呂維祐120000」等疑似涉及幫派金流或簽賭脈絡的字眼；其父蔡咏鍀過去也曾被媒體報導涉及地下簽賭與職棒簽賭，如今家屬再度指認蔡晉財疑似涉入北港朝天宮暴力案，檢警更應全面釐清本案是否涉及組織動員、幫派介入、地下金流或簽賭網絡，不能讓真正的權勢結構全身而退。時代力量表示，早在2023年，時代力量就已公開質疑民眾黨提名蔡春綢不分區立委背後的黑金家族問題。當時民眾黨沒有清楚說明，柯文哲沒有說明，黃國昌也沒有說明。如今，蔡春綢胞弟、雲林縣議會副議長蔡咏鍀家族再度捲入重大公共爭議，民眾黨不能一邊把黑金家族送進國會，一邊在暴力事件發生後裝作沒看見。時代力量強調，政黨提名不只是選舉算計，更是政治倫理的基本承諾。蔡春綢能夠名列民眾黨不分區立委名單，民眾黨就有責任說清楚，這項提名究竟是基於公共專業，還是基於蔡咏鍀家族在雲林地方派系、朝天宮系統與政治動員上的資源？時代力量呼籲，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲及不分區立委蔡春綢，應公開譴責本次暴力事件，說明蔡春綢是否仍適任不分區立委，並交代當初提名蔡春綢時，是否曾審查其家族長期涉及地方派系、簽賭與暴力爭議等問題。時代力量也要求，檢警、廉政署與監察院應全面介入，徹查本案是否涉及組織犯罪、地方權勢介入、利益衝突、警方製作筆錄等爭議，以及疑似地下金流或簽賭網絡。地方黑金不能靠暴力維持權勢，更不能透過政黨提名進入國會，民眾黨如果不想繼續當「民眾堂」，就該向社會說明清楚。