Lisa日前赴美參加時尚盛典Met Gala晚宴，派對結束後，她還換上內衣搭配皮草外套，參加《GQ》雜誌舉行的慶功宴。Lisa在現場被拍到和金髮男模緊貼在一起的親密照片，似乎完全不怕男友生氣，粉絲因此懷疑她和LVMH集團三公子弗雷德里克·阿爾諾（Frédéric Arnault）已經分手，因為弗雷德里克今年也缺席她的生日派對。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Lisa穿內衣緊貼男模　臉靠臉超親密

Lisa當天參加慶功宴的造型相當火辣，身上只穿一件緞面內衣搭配皮草外套，好身材藏不住。照片中和Lisa靠頭緊貼的男模則是巴勒斯坦裔模特兒費卡德拉（Fai Khadra），Lisa還把手搭在他肩上，兩人舉止很親密。

▲Lisa在慶功宴上與金髮男模緊緊靠在一起。（圖／翻攝自X@Mitrochondria_P）
▲Lisa在慶功宴上與金髮男模緊緊靠在一起。（圖／翻攝自X@Mitrochondria_P）
粉絲瘋猜Lisa分手LV三公子　他還缺席生日宴

照片曝光後，許多粉絲好奇Lisa難道不怕男友吃醋嗎？更有人因此猜測Lisa說不定早與弗雷德里克分手了。今年3月，Lisa在印尼峇里島舉辦生日派對時，弗雷德里克也被指並未現身，與Lisa的互動似乎變少。

Lisa雖未和弗雷德里克正式承認戀情，但兩人從2023年開始，就多次被粉絲目擊私下在歐美地區約會的照片，Lisa更參加了弗雷德里克的家族聚會，顯然當時愛得十分火熱。而Lisa作為LV全球品牌大使，近日也持續在IG分享LV名牌包的照片，工作狀態不受影響，到底有沒有和LV三公子分手，外界霧裡看花。


相關新聞

Lisa、aespa寧寧去夜店看脫衣秀？熱舞畫面曝光　陸網氣炸喊封殺

BLACKPINK到齊Met Gala！LISA 3D列印自己手臂　打造超狂四手造型

LISA 4度登科切拉！化身末日白天使　合體Anyma合唱新曲嗨翻

Lisa再會了LV三公子？慶生緊貼「泰國車銀優」　照片流出全網暴動

藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...