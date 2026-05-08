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▲Lisa在慶功宴上與金髮男模緊緊靠在一起。（圖／翻攝自X@Mitrochondria_P）

Lisa日前赴美參加時尚盛典Met Gala晚宴，派對結束後，她還換上內衣搭配皮草外套，參加《GQ》雜誌舉行的慶功宴。Lisa在現場被拍到和金髮男模緊貼在一起的親密照片，似乎完全不怕男友生氣，粉絲因此懷疑她和LVMH集團三公子弗雷德里克·阿爾諾（Frédéric Arnault）已經分手，因為弗雷德里克今年也缺席她的生日派對。Lisa當天參加慶功宴的造型相當火辣，身上只穿一件緞面內衣搭配皮草外套，好身材藏不住。照片中和Lisa靠頭緊貼的男模則是巴勒斯坦裔模特兒費卡德拉（Fai Khadra），Lisa還把手搭在他肩上，兩人舉止很親密。照片曝光後，許多粉絲好奇Lisa難道不怕男友吃醋嗎？更有人因此猜測Lisa說不定早與弗雷德里克分手了。今年3月，Lisa在印尼峇里島舉辦生日派對時，弗雷德里克也被指並未現身，與Lisa的互動似乎變少。Lisa雖未和弗雷德里克正式承認戀情，但兩人從2023年開始，就多次被粉絲目擊私下在歐美地區約會的照片，Lisa更參加了弗雷德里克的家族聚會，顯然當時愛得十分火熱。而Lisa作為LV全球品牌大使，近日也持續在IG分享LV名牌包的照片，工作狀態不受影響，到底有沒有和LV三公子分手，外界霧裡看花。