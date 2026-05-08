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藍營「藉口太多」 洪健益：約好沒出席就是放鳥

點出藍營三大深層心態 質疑「看不起日本人」

綠營高層接見日團 洪健益：為台日外交佈局

國民黨近期因臨時取消與日本自民黨青年局訪團的會面，陷入「外交放鳥」風波。對此，民進黨台北市議員洪健益火力全開，痛批國民黨此舉不僅極度不尊重國際友人，更直言國民黨潛意識裡「看不起日本人」，恐將為台灣加入CPTPP等國際經貿佈局埋下隱憂。針對國民黨宣稱是因外交部提供的時間無法配合才取消，洪健益在政論節目《前進新台灣》中直指這完全是推託之詞，「放鳥兩個字的定義是什麼？就是約好了我沒出席才叫放鳥嘛！」，即便主要對接人鄭麗文抽不開身，黨內仍有二把手、三把手可代為出席，卻選擇連見都不見，甚至傳出國民黨青年團團長都在內部會議表達憤怒，「事實確實證明了有這件事，那你們放鳥是事實嘛！」洪健益進一步剖析，國民黨臨時爽約的動機極不尋常，背後可能藏有三種心態：「第一，擔心中國的想法；第二，不想讓鄭麗文自打耳光；第三，說真的，就是看不起日本人。」他感慨，身為台灣主要政黨，若以此傲慢態度處理外交事務，萬一未來面臨政黨輪替，國民黨該如何面對日本友人？「如果照這樣的態度，那未來你們國民黨會不會自打耳光？」相較於藍營的「冷處理」，民進黨則由秘書長層級親自接待訪團。洪健益分析，自民黨青年局成員多是日本政壇的「當紅炸子雞」，甚至不乏皇親國戚，極有可能是未來的日本首相人選，「我們要加入CPTPP，要不要拜託他們？」透過交流不僅能感謝日方對台海和平的支持，更是為台灣長遠的外交利益鋪路；洪呼籲，外交行程並非不能協調，國民黨不該將責任推給外交部，若因政黨意識形態或心理偏見而搞砸外交誠信，受損的是台灣整體的國際形象。