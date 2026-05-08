國泰飯店觀光事業表示，即日起推出「2026夏季線上旅展」，將優惠至6月1日，串聯集團旗下和逸飯店、台北慕軒飯店，甄品之選及台北國泰萬怡酒店，餐飲券最低360元起、下殺37折，還有買五送一。其中台北和逸飯店‧台北民生館與台北忠孝館有平日午餐或是下午茶最低360元起；和逸飯店‧桃園館的吃到飽餐廳「Cozzi Market逸‧市集」推出平日午晚餐每張920元；台北國泰萬怡酒店的「MJ Kitchen全日餐廳」假日自助下午茶還降價，由899元調整為850元；和逸飯店‧高雄中山館則有每人450元吃到輕食沙拉吧。
🟡「國泰飯店觀光事業」線上旅展精選一覽：
📍和逸飯店‧台北民生館與台北忠孝館：
雙館攜手推出「單人平日午間套餐通用券」及「單人平假日下午茶套餐通用券」，餐券最低360元起，並享買十送二優惠，最低約76折。
午間套餐提供多款精緻主菜選擇，涵蓋日式、泰式及中式風味，搭配例湯與小菜；下午茶則主打輕食套餐搭配飲品。
📍和逸飯店‧桃園館：
旗下Cozzi Market逸‧市集推出「單人平日午晚餐通用券」，每張920元，享買十送一優惠，最低約64折起，是自今年二月完成餐檯全面升級後第一次祭出超低優惠，嚴選高檔海陸食材，匯集多樣熱食、冷盤與甜點。
📍和逸飯店‧台南西門館：
和逸飯店‧台南西門館推出「親子暢遊套餐券」，每張799元，享買十送一優惠，最低約51折起，除可享用餐點與飲品外，亦可暢玩館內500坪奇趣操場，設有COZZI卡通明星列車及沁涼噴水池等設施。此外，「飛天小女警」主題套餐本次亦首度推出套餐券，每張599元，享買十送一優惠，最低約56折。
📍和逸飯店‧高雄中山館：
推出Cozzi THE Roof餐券組合，包含「單人輕食沙拉吧餐券組」及「單人午晚餐通用餐券組」，一組五張，每組分別為2250元與2650元，最低約79折起，且單人午晚餐通用餐券組加碼買四組送一張的優惠。平均下來，每人450元就能吃到飯店輕食沙拉吧。
📍台北慕軒飯店：
「GUSTOSO義大利餐廳 & URBAN331威士忌酒吧餐飲通用券」每張1480元，優惠下殺至37折，並享買十送一張「外帶美食與下午茶通用券」，兩間餐廳皆適用。此外，豪華雙饗「GUSTOSO海陸總匯（龍蝦&肋眼牛排）雙人套餐券」，每張4380元，約56折。
📍台北國泰萬怡酒店：
台北國泰萬怡酒店吃到飽餐廳「MJ Kitchen全日餐廳」，推出四款自助餐券，其中「假日自助下午茶單人券」由過往899元調整為850元，其餘餐券則有「平日自助午餐單人券」999元、「平日週一至週四自助晚餐單人券」1099元，以及「週五晚餐及假日自助午晚餐單人券」1199元。
雲朗集團線上旅展！7飯店每人每晚1100元起
另一飯店集團雲朗觀光集團也有線上旅展，此次開賣「雲朗聯合住宿券」維持每張2200元的售價，消費者持單張券即可輕鬆成行，入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻/經典客房，並享有2客早餐；或者單張券加價400元即可選擇入住品文旅礁溪文漾家庭房。
持2張券再加價400元即可入住品文旅礁溪樂旅小閣樓，並特別加贈兩位12歲以下小朋友免費入住及早餐；亦可持2張券入住台東寶桑町屋日式雙房；持3張券入住君品酒店行政客房，沉浸於17樓翰林軒 VIP Lounge 的專屬輕食與飲品服務；位在日月潭的雲品溫泉酒店則規劃持4張券入住經典山景客房含早餐。
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📍和逸飯店‧台北民生館與台北忠孝館：
雙館攜手推出「單人平日午間套餐通用券」及「單人平假日下午茶套餐通用券」，餐券最低360元起，並享買十送二優惠，最低約76折。
午間套餐提供多款精緻主菜選擇，涵蓋日式、泰式及中式風味，搭配例湯與小菜；下午茶則主打輕食套餐搭配飲品。
旗下Cozzi Market逸‧市集推出「單人平日午晚餐通用券」，每張920元，享買十送一優惠，最低約64折起，是自今年二月完成餐檯全面升級後第一次祭出超低優惠，嚴選高檔海陸食材，匯集多樣熱食、冷盤與甜點。
📍和逸飯店‧台南西門館：
和逸飯店‧台南西門館推出「親子暢遊套餐券」，每張799元，享買十送一優惠，最低約51折起，除可享用餐點與飲品外，亦可暢玩館內500坪奇趣操場，設有COZZI卡通明星列車及沁涼噴水池等設施。此外，「飛天小女警」主題套餐本次亦首度推出套餐券，每張599元，享買十送一優惠，最低約56折。
📍和逸飯店‧高雄中山館：
推出Cozzi THE Roof餐券組合，包含「單人輕食沙拉吧餐券組」及「單人午晚餐通用餐券組」，一組五張，每組分別為2250元與2650元，最低約79折起，且單人午晚餐通用餐券組加碼買四組送一張的優惠。平均下來，每人450元就能吃到飯店輕食沙拉吧。
📍台北慕軒飯店：
「GUSTOSO義大利餐廳 & URBAN331威士忌酒吧餐飲通用券」每張1480元，優惠下殺至37折，並享買十送一張「外帶美食與下午茶通用券」，兩間餐廳皆適用。此外，豪華雙饗「GUSTOSO海陸總匯（龍蝦&肋眼牛排）雙人套餐券」，每張4380元，約56折。
台北國泰萬怡酒店吃到飽餐廳「MJ Kitchen全日餐廳」，推出四款自助餐券，其中「假日自助下午茶單人券」由過往899元調整為850元，其餘餐券則有「平日自助午餐單人券」999元、「平日週一至週四自助晚餐單人券」1099元，以及「週五晚餐及假日自助午晚餐單人券」1199元。
雲朗集團線上旅展！7飯店每人每晚1100元起
另一飯店集團雲朗觀光集團也有線上旅展，此次開賣「雲朗聯合住宿券」維持每張2200元的售價，消費者持單張券即可輕鬆成行，入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻/經典客房，並享有2客早餐；或者單張券加價400元即可選擇入住品文旅礁溪文漾家庭房。
持2張券再加價400元即可入住品文旅礁溪樂旅小閣樓，並特別加贈兩位12歲以下小朋友免費入住及早餐；亦可持2張券入住台東寶桑町屋日式雙房；持3張券入住君品酒店行政客房，沉浸於17樓翰林軒 VIP Lounge 的專屬輕食與飲品服務；位在日月潭的雲品溫泉酒店則規劃持4張券入住經典山景客房含早餐。