印尼東部哈爾馬赫拉島（Halmahera island）的杜科諾火山（Mount Dukono）今（8）日早上當地時間7點41分左右發生噴發，火山灰直衝天際高達10公里，目前已造成3人死亡，另外還有至少10位登山客受困失聯，當局正在全力搜救中。

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根據新加坡《亞洲新聞台》報導，最早傳出約有20位登山客失聯，其中有9人來自新加坡，隨後當地警察局長證實，已有3人死亡包括一位當地居民和兩位外國遊客，但並未說明外國遊客的國籍，另外還有10位登山客失聯，印尼國家災害管理機構指出至少有5人受傷。

當地官員表示，受困失聯的都是徒步登山客，儘管自4月中旬觀測到火山活動加劇以來，官方已建議民眾不要靠近杜科諾火山，但仍有登山客前往，目前搜救行動還在進行中。

火山灰恐擾亂交通

印尼地質局局長薩里雅（Lana Saria）表示，火山噴發時伴隨著「轟隆隆巨響」，噴射出的火山灰與煙雲可能對公眾健康有害，且恐擾亂附近交通，呼籲當地民眾注意安全，不要在火山口方圓4公里以內地區活動。

目前尚未傳出有班機因為杜科諾火山爆發受到延誤。

杜科諾火山是哈爾馬赫拉島上的3座火山之一，自1933年以來就不時噴發。杜科諾火山周遭交通不便，從雅加達前往需要先搭飛機再轉搭船隻，最後還要開車才能到達，但是其周圍茂密的森林以及充滿硫磺沉積物的火山地貌，仍然吸引不少專業登山客前往。

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倪浩軒編輯記者

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