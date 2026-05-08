我是廣告 請繼續往下閱讀

知名醫美診所愛爾麗爆出台北、台中至少逾10家分店的診間裝有監視器偷拍，被網友發現後提告，而新北地院昨（7）日裁定，愛爾麗集團總裁常如山等3人羈押禁見。針對此案，國民黨立委洪孟楷今（8）日分析日本、韓國如何預防偷拍事件，並強調「相關作為未必需要等待修法。部分措施可先透過行政指導、平台協力、進口查核與專案稽查方式啟動」。愛爾麗診所日前遭客人踢爆，診間裝有貌似煙霧偵測器的針孔監視器，後經新北檢方調查，果然發現愛爾麗旗下板橋店、新莊店、永和店、林口店、忠孝店、站前店、南京店、桃園店、台中文心店、台中崇德店等至少10處分店，有裝設偽裝式監視器主機及鏡頭。對此，洪孟楷今日在臉書發文表示，針對隱藏式攝影機，日本、韓國皆已採取積極作為；愛爾麗事件後，台灣更應正視問題、儘速跟進，防止下一個受害者出現。洪孟楷指出，愛爾麗事件引發社會高度不安，也再次凸顯隱私安全面臨的結構性風險。這不應被視為單一個案，而是科技快速發展下，制度尚未跟上的警訊。隨著微型攝影技術普及，隱藏式攝影機從插座、掛鉤、時鐘、煙霧偵測器到各式生活用品，皆可能成為偷拍工具，對個人隱私、及私密影像形成實質威脅。洪孟楷續指，參考鄰近國家經驗，日本與韓國過去曾歷經重大偷拍爭議事件，隨後即透過多項政策工具介入，包括電商平台下架與關鍵字限制、警方專案掃蕩、強化高風險場所定期檢查，以及追查販售來源與流通管道等，逐步建立起「源頭控管＋流通管理＋使用查緝」的完整防制機制。洪孟楷表示，反觀台灣，目前於各大電商平台仍可輕易取得此類設備，價格低廉（約700至800元），且具備WiFi遠端連線、長時間錄影與儲存擴充等功能，取得門檻極低，對一般民眾隱私保障形成嚴重漏洞。洪孟楷強調，並非針對正當用途之監視設備，而是應明確區分並管制「高度偽裝、難以辨識」之隱藏式攝影器材。此類產品具高度濫用風險，理應納入政府優先管理項目。相關作為也未必需要等待修法。部分措施可先透過行政指導、平台協力、進口查核與專案稽查方式啟動。洪孟楷指出，相關作為包括：一、建立高風險產品認定與禁止販售清單；二、要求電商平台下架並限制關鍵字搜尋；三、強化進口與流通端查核機制；四、針對高風險場域推動定期檢測制度；五、明確主管機關分工與執行標準。洪孟楷表示，目前已正式發函經濟部、NCC、警政署、數位發展部、衛福部等相關單位，要求依權責提出具體規範與管理措施，從源頭到末端建立完整防制體系。洪孟楷強調，過去的消極作為，可能讓風險累積並最終引發愛爾麗事件；但若在此事件發生後仍未積極補強制度，未來再有受害案件出現，將是政府無法迴避的責任，「避免下一個被害者再發生，需要各部會現在就動起來！」