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國內首筆醫療長照社會責任聯貸案，今（8）日由主辦的第一銀行與台北富邦銀行與承業生醫企業集團旗下杏業生技正式簽約，聯貸金額53億元，在彰化銀行、合作金庫、華南銀行及台新銀行4家銀行踴躍參與下，以超額募集率120%順利完成募集。此聯貸案由一銀擔任額度管理銀行、北富銀擔任擔保品管理銀行暨社會責任貸款協調行，聯貸資金主要支應杏業生技在桃園楊梅興建以骨科、復健科與老年醫學為主的杏霖醫院暨承業長照園區，預計2029年完工啟用，屆時可望成為北台灣「醫養合一」指標示範基地，強化區域醫療量能並提升高齡化社會照護品質，具備社會公益目的，為台灣首筆醫療長照社會責任貸款聯貸案。有別於聯貸市場中以單一醫院為主體的既有案件，此案結合醫院與長期照護機構，服務內容橫跨醫療與照護兩種體系。相較一般醫院，長照機構同時涉及政府補助、自費服務及醫療體系轉介等多元收入來源，營運結構與現金流樣態較為複雜，在授信評估、風險衡量與銀行團溝通上，皆具一定挑戰。承業生醫企業集團除既有高端醫材事業穩健發展、醫藥通路營收成長屢創新高外，更早在數年前便與日本長照品牌櫻十字集團攜手成立合資公司，共同規劃在台灣的長照事業。不僅如此，在2025年也拿下國防部醫學中心質子治療系統銷售合約，並積極擴大社區健康照護服務通路，其中旗下「富康連鎖藥局」在整體藥局產業趨緩的環境下逆勢成長，集團全年合併營收43.98億元，年增22.15％，成長來源多元穩定；今年前3個月累計營收11.6億元，較去年同期成長15.49％，且於開年即拿下馬偕醫院質子治療系統銷售合約，成長動能強勁。