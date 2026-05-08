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▲金凱德她昨日在IG發長文，反駁有關出軌、背刺閨蜜的謠言。（圖／翻攝自金凱德IG@kate__0210）

▲蔡瑞雪（右）發文力挺好友，金凱德（左）轉發大讚蔡瑞雪善良。（圖／翻攝自金凱德IG@kate__0210）

25歲混血女星金凱德5年前赴美求學後，嫁給同樣在美國讀書的丈夫Wayne，不料近日金凱德竟遭爆婚內出軌、甚至私下背刺到美國找她的閨蜜蔡瑞雪。而對於多個毀滅式爆料，金凱德於昨（8）日透過IG親自發聲，不僅透露自己在美國的生活，還強調已與前夫離婚3年多，否認婚內出軌、有小王的謠言，並表示蔡瑞雪沒有到美國找自己，直接點名爆料者：「現在事情變成這樣，滿意了嗎？」蔡瑞雪發聲也力挺好友，喊話：「別相信亂爆料的假新聞。」金凱德昨日發文，回應近日關於她的相關爆料。她透露跟前夫談離婚已經3年多，強調：「根本不存在什麼『小王』。」指出新聞提到的很多內容都並非事實，「蔡瑞雪沒有來美國找我；我前夫對整件事情，以我的認知也根本不知情。」她坦言至今還不知道爆料者是誰，因為不認為自己生活圈裡，會有人惡毒到在毫無利益之下還單純去傷害別人，「只是我也很好奇，現在事情變成這樣，這個人滿意了嗎？」而對此，被提到的蔡瑞雪，也親自發文力挺好友，「Kate一直是很認真工作努力生活的女孩，別相信亂爆料的新聞。我一直都還沒去美國找妳，等我過去～」金凱德轉發後大讚蔡瑞雪是非常乾淨單純的人，「善良到幾乎不幫自己澄清，卻因為知道我自己過不去，主動幫我說話。」透露出兩人的好感情。金凱德日前遭《鏡週刊》爆料，在離婚前，就和一名在西雅圖念大學的台灣留學生互動曖昧，但最後也無疾而終。除此之外，爆料還指出蔡瑞雪曾飛往美國探望金凱德，但她卻私下背刺蔡瑞雪，向友人酸言酸語說蔡瑞雪「整形不承認」。金凱德先是發出前夫Wayne狂笑的照片，透露自己仍與前夫關係良好，也怒批造謠的人，「有這麼討厭我到要這樣編排也是很強，還要花時間打這麼多虛假內容。」而昨日她也再度發長文，親自否認出軌、及背刺蔡瑞雪等謠言。