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▲南屯區河南路四段（黎明東街63巷至大墩四街）原路幅狹窄長期影響車流通行(圖／建設局提供2026.5.8)

台中市南屯區居民引領期盼10多年的交通「腸阻塞」終於通了！台中市建設局近期在與民間地主通力合作下，成功將南屯區河南路四段（黎明東街63巷至大墩四街）拓寬完工。最令人矚目的是，該工程由地主主動提供土地並「自掏腰包」負責施工，一舉為市庫省下高達約8,600萬元的徵收與建設經費，創下政府、企業與市民三贏的罕見典範。建設局長陳大田表示，河南路四段該路段原先路幅極度狹窄，是地方長年以來最頭痛的交通斷點。原本市府預計工程總經費需投入8,600萬元，光是用地補償金就佔了7,068萬元，這對財政來說是一筆沉重負擔，也使得拓寬計畫延宕多年。陳大田指出，此次成功的轉機在於市府積極溝通，透過公聽會成功爭取地主支持，結合「容積獎勵機制」，誘導民間資源投入公共建設。地主不僅無償提供土地，更同意自行負擔施工費用，讓政府在預算零支出的情況下，提前打通這條交通大動脈。此次改善路段全長約115公尺，拓寬後路幅達15公尺。透過地主自行施作，不僅省下公帑，更避開了繁瑣的徵收程序，大幅縮短施工期程，讓南屯區周邊路網的效率顯著提升。陳大田強調，民間參與是推動城市發展的核心動能，感謝該企業以實際行動落實社會責任（CSR），回饋鄉里不遺餘力。未來建設局將持續盤點全市交通瓶頸，維持「開放透明」的溝通機制，吸引更多民間力量參與公共事務。建設局指出，河南路四段拓寬後，將有效舒緩周邊壅塞情形，讓車流動線更為流暢，進而帶動南屯區的整體商業與居住發展。市府也提醒用路人，雖然道路變寬變順了，行經該路段仍需遵守標線指示，共同維護行車安全。