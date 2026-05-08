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台中市潭子區頭張路一處社區大樓日前發生電梯故障，當時有五位民眾受困電梯內，頭家派出所警員黃亮穎、?賀瑜會同台中市消防局人員趕往解危，先確認電梯停滯樓層(1-2樓中間)及受困人員狀況，並持續安撫情緒，由消防人員進行開啟電梯門及排除故障作業，約幾分鐘後即順利將5人全數救出。臺中市大雅警分局頭家派出所警員黃亮穎、黃賀瑜於115年5月05日14時至16時擔服巡邏勤務，一名劉姓男子（81年次）驚慌報案，表示有五人受困於電梯內，警方獲報後，立即與消防人員趕赴現場展開救援。據了解，當日15時許，5名民眾前往潭子區頭張路一段某社區大樓頂樓(5樓)看房，搭乘電梯準備離開時，電梯突發劇烈晃動並隨即停止運作，原以為已抵達1樓，卻發現電梯門未開啟，所有按鍵皆無反應，眾人一度驚慌失措，遂立即報案求助。警消人員到場後，先確認電梯停滯樓層(1-2樓中間)及受困人員狀況，並持續安撫情緒，由消防人員進行開啟電梯門及排除故障作業，約幾分鐘後即順利將5人全數救出。所幸受困民眾均無明顯外傷，僅受輕微驚嚇，無需送醫，對警消即時救援頻頻致謝。報案人表示該電梯為首次發生故障，後續已由廠商到場檢修。大雅警分局表示，如不慎受困電梯，應保持冷靜，利用緊急通話設備，向警方及消防求援，切勿強行撬開電梯門，以確保自身安全。