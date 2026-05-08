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中國預計於6月在廈門舉辦「全球傳統食品與營養產品博覽會」，邀請南投縣長 許淑華組團參展，邀請函中提到「協助台灣農漁業與食品拓展中國市場」。許淑華今表示，縣府對於任何有助農產品行銷的國際展覽皆持開放、樂觀態度，但此次活動通知時間過於倉促，縣府不會組團參展，也不會派員出席。根據主辦單位發出的邀請函，「2026全球傳統食品與營養產品博覽會」將於6月5日至7日在中國廈門國際博覽中心舉行。邀請函內容提到，國共兩黨領導人會面後，中方提出多項促進兩岸交流合作措施，將協助台灣農漁業及食品業拓展中國市場。據了解，相關邀請是由陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍、兼任新北市陸軍官校校友會理事長的國民黨黃復興委員會副主委羅永恒，於6日前往南投縣政府農業處遞交邀請函。許淑華今（8）日到縣議會備詢，她受訪時表示，只要有助於推廣南投農特產品，縣府對各國或各單位舉辦的展覽活動，都樂於參與，今年也曾赴新加坡、日本等地參展。不過此次中國廈門展覽通知時間太趕，來不及完成整體規劃，因此不會率團參加，縣府團隊也不會派員出席。農業處則表示，距離展覽舉辦時間剩不到一個月，作業時間過於緊迫，因此第一時間即婉拒參展安排，但已將相關展覽資訊轉知農漁牧相關團體及業者，由民間自行評估是否參與展覽，縣府尊重業者自行規劃市場拓展方向。此次展覽邀請消息曝光後引發關注，再度掀起外界對兩岸農產交流議題的討論。縣府強調，一切以農民權益及實際效益為優先考量，對於任何有助農產品外銷與市場拓展的機會，皆持審慎評估態度。