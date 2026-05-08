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晶圓代工廠世界先進今（8）日公布4月營收40.26億元，較3月減少18.5%，但仍比去年同期成長9.58%。公司表示，4月營收月減，主要是受到晶圓出貨量下滑影響。世界先進前4月營收約165.58億元，較去年同期156.24億元增加5.98%。董事長方略表示，AI需求持續強勁，將支撐半導體產業穩健成長；同時，受到能源、材料成本上升與持續投資影響，公司成本壓力增加，先前已推出漲價措施。若經營成本持續增加，下半年將與客戶共同協商因應。新加坡12吋廠進展方面，世界先進與合作夥伴成立的新公司VSMC，預計今年7月開始送樣客戶，並於明年第1季量產。方略指出，由於客戶需求強勁，新加坡第1期晶圓廠產能已預售一空，未來有機會提前在2028年達到月產4.4萬片的滿載目標。股價方面，世界先進8日震盪後走低，數度觸及跌停，終場收在167.5元，下跌18元、跌幅9.7%，成交量約6.8萬張。