晶圓代工廠世界先進今（8）日公布4月營收40.26億元，較3月減少18.5%，但仍比去年同期成長9.58%。公司表示，4月營收月減，主要是受到晶圓出貨量下滑影響。

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世界先進前4月營收約165.58億元，較去年同期156.24億元增加5.98%。

董事長方略表示，AI需求持續強勁，將支撐半導體產業穩健成長；同時，受到能源、材料成本上升與持續投資影響，公司成本壓力增加，先前已推出漲價措施。若經營成本持續增加，下半年將與客戶共同協商因應。

新加坡12吋廠進展方面，世界先進與合作夥伴成立的新公司VSMC，預計今年7月開始送樣客戶，並於明年第1季量產。方略指出，由於客戶需求強勁，新加坡第1期晶圓廠產能已預售一空，未來有機會提前在2028年達到月產4.4萬片的滿載目標。

股價方面，世界先進8日震盪後走低，數度觸及跌停，終場收在167.5元，下跌18元、跌幅9.7%，成交量約6.8萬張。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...