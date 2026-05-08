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▲中國網友質疑政治立場，吳慷仁大方回應「不是，別擔心」。（圖／翻攝自微博）

▲吳慷仁在2014年3月的「太陽花學運」期間現身立法院聲援抗議民眾。（圖／翻攝自吳慷仁Kang Ren Wu臉書）

金馬影帝吳慷仁進軍中國市場1年半，推出和孫儷主演的都會懸疑劇《危險關係》圈粉一票海外劇迷，然而，政治立場始終是台灣藝人赴對岸發展的必考題，吳慷仁近日便被中國網友問及是否支持台獨，對此，他正面表態：「不是，別擔心！」吳慷仁日前到重慶參加電影活動，事後在微博發文：「上上下下的重慶，人跟人的距離近一點，麻辣火鍋的溫度，紅唇跳動，熱淚盈眶...如果我住重慶...永遠用不到開塞露（浣腸的一種）」一名網友在底下留言：「他不是搞台獨嗎？」針對中國網友質疑政治立場，吳慷仁也大方回應：「不是，別擔心！」並附上用手推眼鏡的表情符號，不少網友給予肯定，「之前本人就已經回覆過，這次又正面回覆了」、「吳哥這波操作，情商滿分」、「18年、19年他沒來内地的時候就點讚過祖國相關、兩岸一家人」、「表明立場，祝仕途坦蕩順遂」、「支持吳慷仁來大陸拍電影！」不過也有一派網友不以為然，「他需要吃内地飯，演一下誰不會演，畢竟演技那麼好」、「直接說一句中國人會怎樣」、「也不是本人經營微博」、「不說獨但是也不想統啊」、「聽其言，觀其行！」吳慷仁在2014年3月的太陽花學運期間現身立法院聲援抗議民眾，強調他的立場是反黑箱而非反對服貿協議本身，2024年吳慷仁宣布與中國經紀公司簽約及高調祝賀中國國慶時，10年前參與學運靜坐的舊照被翻出，引起部分中國網友的質疑，認為他誠意不足，如今再次聲明立場，也讓關鍵字登上微博熱搜。