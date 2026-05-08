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愛爾麗醫美集團偷拍事件風波持續延燒，集團總裁常如山等3人遭收押，沒想到又爆出新北市板橋區的光澤醫美診所也出現類似的隱藏式攝影機，新北檢警今（8）日證實，目前已著手偵辦，並前往新北5分店搜索中。對此，新北市長侯友宜受訪表示，除了醫美診所，也將對運動場館、三溫暖等場所全面普查，將啟動擴大反針孔稽查專案，愛爾麗診所日前遭客人踢爆，診間裝有貌似煙霧偵測器的針孔監視器，後經新北檢方調查，果然發現愛爾麗旗下板橋店、新莊店、永和店、林口店、忠孝店、站前店、南京店、桃園店、台中文心店、台中崇德店等至少10處分店，有裝設偽裝式監視器主機及鏡頭。沒想到不只愛爾麗，有民眾今日凌晨向板橋分局報案，指稱光澤診所診間天花板的消防設施疑似為偽裝型針孔，且正對著診療床位，新北地檢署隨即於今日上午10時指揮警方與衛生局、消保官，針對光澤診所在新北市的5家分店發動同步搜索。然而，專案小組抵達現場時發現相關設備疑已遭拆除，但仍派員留守清查配線痕跡，並要求負責人配合調查。針對醫美診所偷拍事件，侯友宜指示公安小組展開跨局處聯合稽查，由於醫美診所、三溫暖及健身體育場館等空間具有個人隱私之安全問題，對於這類場所除原有建築物公共安全、消防安全外，同時將隱私安全納入檢查重點，以提供市民一個安全無虞的消費環境。侯友宜強調，絕不姑息此種侵害市民隱私的行為，為保障市民消費安全及隱私，新北市府公安小組全面盤點具備隱密空間場所，並加強公安聯合稽查，以維護本市公共安全，並提供市民安心的消費及就醫環境。