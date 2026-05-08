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海馬士漲價400億 藍白「假裝沒看到」

傅崐萁許願攻下南台灣！他反酸：柯志恩、謝龍介選輸不就你害的？

立法院日前第4度協商軍購特別條例草案仍宣告破局，由於協商冷凍期已屆滿，今（8）日即將在院會進行表決。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，藍白陣營最終共提7800億元版本，拖了半年最後打6折，更狠酸「精算」最後金額還是搞錯。張育萌指出，藍白目前將軍購分為兩大部分，第1類是已取得美國發價書的5項軍售，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈，編列3000億元；第2類則是中低空防空系統、反甲飛彈戰備存量補充等，屬於「1年內美國可能同意的項目」，編列4800億元。張育萌提到，民眾黨立委王安祥日前在記者會強調，「這幾天一直在精算，因為很多金額都在浮動」，痛批白營根本是「文盲講不聽」。他指出，以M109A7自走砲為例，美國國務院當初「知會國會」時金額約1375億元，但實際拿到發價書後降為810億元。不過，特別條例本來訂的就是「金額上限」，目的就是因應從知會國會、正式發價到最終簽約過程中，價格可能出現變動。張育萌進一步表示，雖然M109A7價格下降，但同時間海馬士系統卻增加約400億元成本，藍白卻「假裝沒看到」。他強調，對台灣而言，真正實際金額仍須待國防部後續編列預算，再送立法院逐案審查，因此現在討論的其實只是預算天花板。此外，張育萌還將話題延伸到國民黨團內部氣氛，指出今天恰巧也是國民黨立院總召傅崐萁生日，黨團開會時不只談軍購，還替傅崐萁慶生。他更點名，3年前曾批評傅崐萁像「病毒」的國民黨立委徐巧芯，如今卻幫忙準備生日帽與慶生道具。藍營立委們還特地製作「超強總召」生日卡片替傅崐萁慶生，傅更當場許願柯志恩選上高雄市長、謝龍介拿下台南市長，但張育萌狠酸：「有夠好笑，他們選不上不就你害的？軍購被你拖到現在，砍到只剩6折，柯志恩是要怎麼選？謝龍介也打包回家比較實際。」