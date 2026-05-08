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2026地方大選年底登場，《新台灣國策智庫》7日上午公布台北市長選情最新民調，現任台北市長蔣萬安支持度52.9%，傳出將代表民進黨的綠委沈伯洋則是29.7%，另有17.4%無法選出任一人；在欣賞度方面，57.5%的人欣賞蔣萬安、36.2%的人欣賞沈伯洋。該民調遭質疑「扁家已被滲透」。對此，前總統陳水扁回應，該份民調是對沈伯洋的加油打氣，不是唱衰，「誰敢說沈伯洋不會重演2004年總統大選？」媒體人曾韋禎質疑《新台灣國策智庫》民調的準確性，更指「扁家早已被滲透」，對此，陳水扁在社群平台Threads表示，「曾姓作者是誰，阿扁不認識也沒聽過。但全文充滿惡意中傷，挑撥分化，亂貼抹紅標籤，其水平之低，本不值得一駁」。但陳水扁也強調，新台灣國策智庫公布民調特別是選舉民調，從不作假，而記者會邀請不同立場人士參與評論，正是公正客觀的表現，絕不會像2000年總統大選，連戰陣營做了7份連戰會贏的假民調，來欺矇李登輝總統兼黨主席。陳水扁表示，自己曾提過「政治與選舉是化學，千變萬化」，台北市長民調顯示，現任市長只贏還沒宣布參選的沈伯洋23%，等於沈伯洋正式起步後再成長12%，就逆轉勝了，「這是對沈伯洋的加油打氣，不是唱衰，誰敢說沈伯洋不會重演2004年總統大選，國親合連宋配大贏陳水扁25%，半年後被陳水扁追平還小勝1%？「阿扁更認為，沈伯洋成為繼阿扁之後，當選第二個民進黨籍首都市長的機會很大。」