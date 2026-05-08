手上舊iPhone電池怪怪的嗎？台灣大哥大在母親節期間推出iPhone電池換修優惠，指定iPhone 12、iPhone 14與iPhone 15全系列共12款機型都適用，最低1990元起，比蘋果官網還要再便宜1000元，限量2500名，不限台灣大用戶，只要事先到台灣大哥大換修電池預約，並於指定期間將手機送至全台myfone門市，即可享原廠全新電池換修優惠，官方表示，這次iPhone 13系列電池因原廠供貨不穩定因此不參加本次活動。
12款舊iPhone優惠
台灣大哥大表示，本次iPhone電池換修優惠採預約制，限量2500名，額滿即關閉預約。對於還不想換新機、但已明顯感覺手機續航下滑的果粉來說，換上新電池還能讓iPhone至少再戰2年 。適用機型和優惠價格如下：
iPhone 12、12 mini、12 Pro、12 Pro Max，原價2990元，特價1990元
iPhone 14、14 Plus、14 Pro、14 Pro Max，原價3350元，特價2350元
iPhone 15、15 Plus、15 Pro、15 Pro Max，原價3350元，特價2450元
不限台灣大用戶也能預約
這次換電池優惠不限台灣大用戶，只要合指定機型，可先至活動網站完成送件日期登記，預約成功後，再依指定區間將設備送至全台myfone門市。台灣大提醒，若未在預約成功的指定期間內送件，將不符合活動資格；若手機出現電池膨脹，或有其他影響電池更換的損壞狀況，也不適用本次優惠，實際狀態仍須由維修中心判定，若不符合條件，維修中心將再電聯通知。
維修時間約4~7個工作天
台灣大哥大也說明，電池換修皆使用原廠正品，並享有90天原廠維修零件保固。手機由myfone門市收件後，將轉送原廠授權維修中心處理，一般維修時間約4至7個工作天；若遇原廠電池缺料，維修中心將聯繫消費者確認是否願意等候。維修期間，消費者可憑維修單號與手機號碼至台灣大官網查詢進度，完修後也會以簡訊通知取件，部分直營門市另提供備用機申請，但數量有限，建議送修前先向門市確認。
如何判斷電池是否該更換？
電池健康度低於 80%：在「設定 ＞ 電池 ＞ 電池健康與充電」檢查，若低於 80% 代表續航力明顯衰退。
充電循環超過 500 次：完整充放電超過 500 次後，電池性能會逐漸下降，出現掉電快、續航縮短等情況。
電池異常狀況：如膨脹變形、無法充電、電量顯示異常、手機突然關機，或耗電過快並伴隨發熱，建議立即更換。
換電池前需要關閉三功能
準備送修前，消費者也要先做好三件事。第一，務必先自行完成資料備份，避免維修過程中資料遺失；第二，需關閉「尋找我的iPhone」；第三，解鎖所有手機密碼，讓維修流程可以順利進行。
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台灣大哥大表示，本次iPhone電池換修優惠採預約制，限量2500名，額滿即關閉預約。對於還不想換新機、但已明顯感覺手機續航下滑的果粉來說，換上新電池還能讓iPhone至少再戰2年 。適用機型和優惠價格如下：
iPhone 12、12 mini、12 Pro、12 Pro Max，原價2990元，特價1990元
iPhone 14、14 Plus、14 Pro、14 Pro Max，原價3350元，特價2350元
iPhone 15、15 Plus、15 Pro、15 Pro Max，原價3350元，特價2450元
不限台灣大用戶也能預約
這次換電池優惠不限台灣大用戶，只要合指定機型，可先至活動網站完成送件日期登記，預約成功後，再依指定區間將設備送至全台myfone門市。台灣大提醒，若未在預約成功的指定期間內送件，將不符合活動資格；若手機出現電池膨脹，或有其他影響電池更換的損壞狀況，也不適用本次優惠，實際狀態仍須由維修中心判定，若不符合條件，維修中心將再電聯通知。
維修時間約4~7個工作天
台灣大哥大也說明，電池換修皆使用原廠正品，並享有90天原廠維修零件保固。手機由myfone門市收件後，將轉送原廠授權維修中心處理，一般維修時間約4至7個工作天；若遇原廠電池缺料，維修中心將聯繫消費者確認是否願意等候。維修期間，消費者可憑維修單號與手機號碼至台灣大官網查詢進度，完修後也會以簡訊通知取件，部分直營門市另提供備用機申請，但數量有限，建議送修前先向門市確認。
如何判斷電池是否該更換？
電池健康度低於 80%：在「設定 ＞ 電池 ＞ 電池健康與充電」檢查，若低於 80% 代表續航力明顯衰退。
充電循環超過 500 次：完整充放電超過 500 次後，電池性能會逐漸下降，出現掉電快、續航縮短等情況。
電池異常狀況：如膨脹變形、無法充電、電量顯示異常、手機突然關機，或耗電過快並伴隨發熱，建議立即更換。
換電池前需要關閉三功能
準備送修前，消費者也要先做好三件事。第一，務必先自行完成資料備份，避免維修過程中資料遺失；第二，需關閉「尋找我的iPhone」；第三，解鎖所有手機密碼，讓維修流程可以順利進行。