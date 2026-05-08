本週末就是母親節兩天假期，壽山動物園推出限定優惠，明（9）日、後（10）兩日開放女性及12歲以下兒童免費入園，此外，高雄市觀光局也提到，即日起至8月底舉辦「世界蟑螂特展」，將於園區的「羊駝廊道」登場，以獨特視角掀起另類生態話題，該消息在網路上引起討論，網友們表示「這是在懲罰媽媽嗎？」、「確定是母親節不是愚人節」、「發瘋嚴厲斥責」等。
高雄市觀光局長高閔琳說明，即日起於園區「羊駝廊道」展出的「世界蟑螂特展」，集結來自全球的特色物種，包括來自澳洲、體型粗壯圓潤，背甲堅硬如盔甲，沒有翅膀也不會飛的「犀牛蟑螂」；分布在馬達加斯加的「萬聖節馬島蟑螂」，有鮮橙色與黑色相間的花紋，像穿著萬聖節裝扮而得名。
來自世界稀有品種蟑螂 身價高達上萬
另還有有珠寶級蟑螂之稱的「越南金屬蟑」，全身閃耀金屬光澤，將會顛覆大眾既有印象，兼具教育性與話題性；或有中南美洲的「卡佛爾瓷蠊」外殼光滑透亮，如同瓷器般精緻，甚至有價值上萬元的夢幻級蟑螂品種。
事實上，此特展是由蘭陽動植物王國移展，今年1月～4月展出時，也同樣引起網友們正反兩派議論，如今該展覽來到高雄壽山動物園，官方提到，預計將顛覆大眾既有印象，兼具教育性與話題性。而高雄此次特展也引起部落客「高雄美食地圖」分享此訊息，該文章引起網友議論紛紛，許多人都標記朋友說要一起去看，也有人感到驚訝而留言「這是在懲罰媽媽嗎？」、「發瘋」、「確定是母親節不是愚人節」、「嚴厲斥責」等。
壽山動物園還是有許多可愛動物，像是水豚、迷你驢、沼林袋鼠、黑肚綿羊、絨鼠、狐獴及兔豚等，都陸續迎來新生命，營造出療癒又充滿生命力的遊園氛圍，民眾在母親節造訪壽山動物園，將是最有溫度的旅遊選擇。
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來自世界稀有品種蟑螂 身價高達上萬
另還有有珠寶級蟑螂之稱的「越南金屬蟑」，全身閃耀金屬光澤，將會顛覆大眾既有印象，兼具教育性與話題性；或有中南美洲的「卡佛爾瓷蠊」外殼光滑透亮，如同瓷器般精緻，甚至有價值上萬元的夢幻級蟑螂品種。