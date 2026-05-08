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▲謝金燕到機場忘了帶護照，直接曬出護照的照片公審。（圖／翻攝自謝金燕IG@jeanniehsieh___bbb）

51歲女星謝金燕將於明（9）日首度在馬來西亞開唱，舉辦《2026謝金燕Turn口罩演唱會馬來西亞站》。而昨日她搶先現身機場，準備前往馬來西亞，不料卻爆烏龍。謝金燕在IG透露到機場後，竟然忘記帶護照，還霸氣喊：「我帥氣十足的放了飛機鴿子。」直接讓大家笑翻。謝金燕在昨日曬出護照的照片公審，指控護照：「對就是這位小護照本本今天罷工，我都到機場了，它還在家裡睡大頭覺。」然後搞笑表示：「於是我帥氣十足的放了飛機鴿子…」突然的烏龍事件，也讓謝金燕經紀人嚇傻，謝金燕也搞笑爆料經紀人反應：「我那骨瘦如柴的經紀人吃了3碗滷肉飯，說要壓壓驚。」還自己喊：「老闆醜一。」並附上一個遮臉的表情符號，看來對這個大烏龍感到很不好意思。而之後，謝金燕再度更新動態，開心喊：「姐姐謝金燕抵達馬來西亞啦！」現場也迎來大批粉絲接機。只見謝金燕穿著黑色外套、下面穿著寬褲，雖然戴著帽子加口罩，整張臉包緊緊，但還是抵擋不住她的明星氣場。謝金燕《2026謝金燕Turn口罩演唱會馬來西亞站》演唱會，將於5月9日（六）晚上6點在馬來西亞雲頂雲星劇場（Arena of Stars, Resorts World Genting）舉辦。這也是謝金燕在馬來西亞的首場個人演唱會，將帶來〈姐姐〉、〈練舞功〉等經典歌曲。