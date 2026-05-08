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去年主動式ETF正式問世以來，至今市面上已經有28檔系列產品，資產管理規模也達到5000億元，且入場買進的投資人也是不斷飆升，整個市場相當火熱，其中，有一檔主動式ETF主動統一台股增長（00981A）近日績效超亮眼，背後操盤手經理人陳釧瑤也跟著爆紅，更被股民封為「瑤池金母」，她是誰？本文揭開她的神秘面紗！00981A去年5月掛牌上市，到今年4月不到一年，規模就衝上1062.57億元，正式晉升為首檔千億級主動式ETF。且統計持有00981A的投資人超過39.8萬名，位居主動式ETF的第一名，是近期熱門ETF中的股民新寵兒。觀察該檔ETF的績效表現，在去年上市之後績效也一路狂飆，短短幾個月內漲幅超過70%。這其中的背後大功臣，是現在最受市場關注的統一投信基金經理人陳釧瑤。她被股民封為「瑤池金母」，從業界人士的角度來看，陳釧瑤這陣子所受到的熱情追捧，更像是一陣「遲來掌聲」。陳釧瑤過去曾擔任過華南永昌證券自營部專案經理，也擔任統一投信資深研究員，現為統一投信基金經理人，同時掌管統一高息優選與統一奔騰兩檔台股基金，其中，在2022年接掌統一奔騰基金以來的成績表現，在業界被認為具有兩個重要意義。《今周刊》報導，當年她是「臨危受命」接下這檔基金。業界人士表示，2020年爆發勞動基金炒股案，隔年查出統一投信也有成員涉入，負面風波致部分團隊成員離職，原任統一奔騰基金經理人、現為統一投信投研副總的尤文毅另被交付要務，陳釧瑤在公司陷入低潮、紛亂之際，以「救火員」之姿接掌，「從操盤成果來看，證明了陳釧瑤能扛住壓力、隨時上陣。」另一層意義，是陳釧瑤證明自己的操盤功力不但「出師」，甚至青出於藍。「她的師父就是尤文毅。」一位經理人指出，2022年3月尤文毅將統一奔騰經理人交給陳釧瑤後，自己仍持續管理另一檔台股基金統一黑馬，若比較師徒二人自2022年3月以來的操盤表現，至今，統一黑馬繳出319%的亮麗績效，但「徒弟」的統一奔騰跑得更猛，累積報酬率395%。業界說，這些成績，與她具備長期產業研究資歷的深厚功底絕對有關。在首度操盤基金前，陳釧瑤至少已經累積了10年的基本面研究功力。綜觀她2021年至今管理4檔基金的成績，截至目前都能遠勝大盤。王牌經理人精銳盡出，主動ETF對投資人的「打敗大盤」承諾至今看來也能說到做到。據統計，在去年底前成立的8檔台股主動ETF中，有7檔今年以來的報酬率都能超過加權指數漲幅，也贏過最具代表性的台股被動ETF元大台灣卓越50（0050）績效。而因為主動式ETF也真如各家投信承諾的績效卓越，報酬率也十分亮眼，市場資金也不斷湧入主動式ETF，4月主動ETF單月規模暴增8成，來到5339億元，主動ETF的受益人次在4月也爆增超過48萬人次，反觀被動ETF，則是罕見的「月減」超過86萬人次，足見市場焦點的悄然轉變。不過，股市達人楚狂人提醒，陳釧瑤並非一夕爆紅的網紅，而是擁有紮實研究與實戰經驗的資深經理人，他過去操盤的統一奔騰基金及統一台灣高息優選基金，均繳出遠超大盤的亮眼績效。但過去的績效不代表未來，經理人的「神」是在於過去的選股紀錄與那75%的發揮空間，但危險在於，當「瑤池金母」的封號越響亮，投資人可能越會忽視市場原有的風險，決策最終淪為純粹的「信仰」。楚狂人示警，投資人必須清楚自己是在做投資決策還是尋找信仰。他建議，投資人除了信任經理人外，也應提早做好因應空頭市場或經理人異動的準備。