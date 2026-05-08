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台中南屯區豐樂雕塑公園的「明星地標」黑天鵝驚傳失蹤？原本從秋紅谷遷入、深受親子喜愛的 4 隻黑天鵝，近日被民眾發現數量「縮水」。市議員參選人張耀中今(8)日接獲陳情與地方教授實地走訪，原本應成雙成對的黑天鵝，現場竟一度只剩2隻現身，且園區飄散明顯異味，引發地方高度關注，憂心黑天鵝是否發生意外。長期觀察生態的張清濠教授反映，這幾天在豐樂公園觀察，黑天鵝數量似乎從原本的4隻減少為 3隻。更令人憂心的是，張耀中與張教授前往會勘時，在園區內遍尋不著，最後竟然只看到一對黑天鵝現身，另外兩隻去向不明。張耀中指出，黑天鵝是極為重視伴侶關係的鳥類，多採「一夫一妻制」。若原本 4 隻的群體少了一隻變成「奇數」，不只會出現落單孤鳥，還可能引發爭偶大戰，嚴重影響黑天鵝的群體穩定性與生活習性。張耀中說，除了數量對不起來，現場嗅到異常異味。他擔心這是否為黑天鵝發生意外、或是棲地環境惡化的警訊？「到底是躲在角落，還是已經遭遇不測？市府不能坐視不管。」這批黑天鵝是台中市建設局於2024年9月，為了推廣生態教育，特別從秋紅谷挑選出的第2代、第3代優質個體。當時遷居豐樂公園曾引起地方熱烈討論，也成功打造了友善棲地。張耀中與地方人士共同提出三項要求，建設局應立即派員清查，確認目前黑天鵝的確切數量與健康狀況。查明園區異味來源，排除黑天鵝死亡或棲地汙染的可能性。若確認短少，應儘速補足，恢復原本「兩對、4隻」的配置，讓天鵝回歸穩定的伴侶生活。張耀中強調，黑天鵝已是豐樂公園的靈魂，市府除了營造環境，更要做好「點名」與照護工作，別讓市民期待的生態美景蒙上陰影。