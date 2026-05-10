我是廣告 請繼續往下閱讀

從「做滿半年就走」，到深耕8年、單月拚出400萬業績。信義房屋大業寶山店主任陳祺雅的房仲之路，靠的不是天賦，而是8年如一日、每日閱讀房市新聞的自律鐵律，以及在兩胎育嬰留停後仍持續累積的專業信任。陳祺雅原在百貨公司專櫃工作，被信義房屋推出的「5+5」計畫吸引，既有前半年5萬月薪保障，30天期滿不適應還可領5萬元轉職金，因而決定挑戰房仲業。她笑說，一開始以為自己會撐不下去，能做滿半年、領到30萬就不錯了，沒想到剛好房市景氣還不錯，也認識了一些客戶，甚至客戶還轉介紹親友給她認識，「總不能不負責任離職」，於是持續耕耘至今。專業口碑讓她在關鍵時刻站穩腳跟。她曾接過一件高總價廠房的委託，與過去接觸的一般住宅案件在流程、稅務等事項上多有不同，陳祺雅快速整合信義房屋全直營優勢，將需要釐清的問題逐一詢問公司法務、代書等部門，明快的處理方式深獲屋主信任；期間，雖然買方一度想透過其他同業洽談此案件，屋主卻堅持「必須給她賣」，最後順利成交，也讓她單月達成400萬業績的成就。這樣的信任，來自於8年如一日的自律積累。回顧職涯，陳祺雅自認不是一個常常對客戶噓寒問暖的業務，反而更注重透過自身專業或媒合相關資源，替客戶即時解決問題。尤其是為了累積專業、掌握市場脈動，她堅持每天早上至少要看一篇房市、產業類型新聞，「只看一兩天沒感覺，長期累積，這些內容都會變成可以跟客戶分析、對談的資訊。」為此，即便現在要早起照顧小孩，她仍堅持在年度「夢想九宮格」中寫上「每天07:30起床閱讀新聞」，期許自己延續這個習慣。正因如此，她的客戶至少有3至4成，都是老客戶或經老客戶轉介紹而來。當業務能給出真正有用的專業建議，客戶自然感受得到，買賣流程中那些不必要的「諜對諜」也隨之減少。很多人認為女性房仲業務很難兼顧職場與家庭，陳祺雅卻認為，正因為業務工作本身極具彈性，透過自身立定明確目標、妥善安排行程、規律執行，輔以公司、店主管營造的友善家庭氛圍，例如尊重同仁有育嬰留停需求，她兩胎分別請了10個月與6個月育嬰留停；復職後，只要提前安排好工作、確保進度完成，加上業務彈性工作性質，也能兼顧到接送小孩、陪伴孩子晚餐與哄睡；另如房仲工作休假雖然多在平日，但信義房屋固定國定三節全員休假，週六日則可與分店夥伴協調休假，讓她兼顧育兒職責的同時，仍然可以繼續在房仲工作舞台上耕耘、努力。事實上，信義房屋2025年甫獲得《親子天下》友善家庭職場獎，為房仲業唯一獲獎，與台達電、聯發科、鴻海等知名企業一齊入列。根據主辦單位評分結果，信義房屋無論在勤假福利、非擔任主管職務之員工平均年薪、員工長期財務性獎酬制度、彈性福利政策等方面，均致力打造友善職場。信義房屋強調，將持續以多元、貼心方式，鼓勵員工「不僅幫助客戶圓夢成家，自己也能安心成家！」