我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電與索尼（Sony）今（8）日宣布，已簽署不具約束力的合作備忘錄，將針對下一世代影像感測器展開策略合作，目標鎖定研發與製造更高效能的影像感測器，並瞄準汽車、機器人等實體人工智慧（Physical AI）應用商機。台積電與Sony規劃成立合資公司，並由Sony持有多數股權及控制權。新公司預計在Sony位於日本熊本縣合志市的新設廠房內，建置研發與生產線，結合Sony在感測器設計上的技術基礎，以及台積電在製程技術與製造能力上的優勢，進一步提升影像感測器效能。雙方也表示，隨著合作備忘錄簽署，後續將就合資公司的潛在投資進行討論。不過相關投資，以及Sony在長崎既有廠區的新資本支出，將以市場需求為前提分階段推進，並取決於是否能取得日本政府支持。此次合作也反映AI應用正從雲端運算走向實體世界。隨著自動駕駛、智慧車與機器人等應用加速發展，市場對高階影像感測器的需求持續升溫，影像感測器也將成為未來AI感知能力的重要零組件。台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示，Sony是台積電在CMOS影像感測器業務上的長期夥伴，這次深化合作，代表雙方在AI時代推動未來感測技術上邁出關鍵一步。Sony總裁暨執行長指田慎二指出，這次合作是基於雙方長期信任關係，將夥伴關係推進到新階段的重要起點。透過合資公司，Sony希望結合雙方優勢，在下一世代影像感測器領域推動技術與業務發展，並以高附加價值產品強化營運。