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立法院日前第4度協商國防特別條例草案再度破局，朝野始終無法取得共識，而藍白也聯手推出7800億，今（8）日下午在立法院會三讀通過該版本。稍早，政治評論員吳靜怡警告，他們拿掉了中南部軍工產業發展的商購，急喊話：「大家不要被話術騙了！」吳靜怡表示，美國建議與國防部原先規劃的版本，應是行政院提出的1.25兆元規模，如今藍白卻大砍軍購預算，已是事實。她強調，被刪除的不只是軍購數字，更包含中南部軍工產業發展的重要商購計畫，雖然部分預算被稱會回到總預算處理，但她也反問：「總預算到底要審、要過了嗎？」吳靜怡狠酸，藍白接下來恐怕會像台北市長蔣萬安處理「安鼠之亂」一樣，反向操作將責任推給民進黨，終究是給老共在川習會留下「台灣軍購不足額」的面子。她直言，外界之所以憤恨不平，並非因為不滿足，而是無法理解「為什麼總是要滿足國民黨和中共呢？奇怪！」