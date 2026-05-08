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母親節將至，為了感謝女性同仁們長期以來在工作與家庭間的無私付出，台中市第三警分局於（5）日下午，特別精心規劃在轄內體驗近期超夯的越式洗髮，並致贈美味蛋糕，現場氣氛溫馨和諧，讓受邀人員在繁忙的警政工作中，度過一個身心放鬆且充滿甜蜜的專屬節日。全體參加人員在店家門口帶著燦爛笑容合影留念，為這場別開生面的母親節慶祝活動拉開序幕。考慮到警察工作高壓且作息不固定，女性同仁在母職與警政勤務間切換極其辛勞，第三分局特別安排此次沉浸式體驗活動，透過越式洗髮特有的頭部水療與肩頸紓壓服務，讓同仁們能短暫卸下重擔，享受難得的放鬆時光，重拾活力。活動現場，分局長謝有筆及警友會第三辦事處也加碼人氣蛋糕送給每一位媽媽，讓這群警界女力不僅洗去一身的疲憊，也甜進心坎裡。第三警分局非常感謝警友辦事處長期以來對分局的支持，作為警察最強而有力的後盾，這次活動不僅僅是慶祝母親節，更是警民攜手推動社會溫暖正能量的展現。未來，分局將持續落實治安維護工作，讓市民能在充滿愛與安全的環境下生活，並祝全天下的母親們佳節愉快。