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法醫檢驗結果大逆轉 真兇竟是老鼠藥

印度孟買日前一家四口驚傳在家中暴斃，由於死前4人均曾食用西瓜，第一時間外界一度懷疑是西瓜造成的食物中毒，不過，最新法醫鑑定結果出爐，確定4人並非死於食物中毒，而是死於由老鼠藥引起的化學中毒，且在西瓜中也有驗出老鼠藥成分，至於是不慎污染或有人蓄意下毒，警方將進一步調查釐清。根據《新德里電視台》報導，45歲男子多卡迪亞（Abdullah Dokadia）與35歲妻子納斯琳（Nasreen），以及的13歲女兒宰娜布（Zainab）和16歲女兒艾莎（Ayesha）同住，他們上月下旬在孟買家中宴請親友，主食是羊肉抓飯，親友離開後，一家四口在凌晨1點吃了西瓜，結果在凌晨5點左右四人都出現嚴重嘔吐與腹瀉症狀，並在數小時內相繼死亡。由於晚上一同用餐的親友均無異狀，因此第一時間外界懷疑問題出在他們凌晨食用的西瓜之中。不過，在法醫進行檢驗鑑定後，案情出現大逆轉，法醫報告指出，四人死因均與老鼠藥有關，死者在體內驗出「磷化鋅」（zinc phosphite）成分，這是一種常見於老鼠藥中的有毒化學物質，不僅如此，他們所食用的西瓜中也有檢測出磷化鋅。事實上，法醫在初步驗屍時就發現這家人遺體呈現出中毒跡象，多卡迪亞體內還被驗出嗎啡反應，但目前還不確定這是由於之前的醫療處置或是其他可能涉及濫用毒品的狀況所造成。警方目前正在進一步追查西瓜中的老鼠藥是意外遭污染，又或是被有心人士蓄意注入毒物。