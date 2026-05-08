我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麗星郵輪2.0持續以「策展式郵輪」概念規劃探索星號，從大型海上演出、主題娛樂、星海夏令營，到「舌尖上的郵輪」美食體驗，讓旅客不只是搭郵輪，而是真正展開一場「每天都精彩」的海上假期，打造全台最會玩的郵輪體驗。（圖／麗星郵輪提供）

擁有三十年歷史的麗星郵輪，近年持續以「策展式郵輪」概念打造探索星號，今年夏天，麗星郵輪探索星號正式啟動「今夏海上音樂季」，將整艘郵輪化身為海上娛樂舞台，由陳美鳳、曾心梅、康康等人接力演出，旅客不只可以近距離感受藝人魅力，更能同時享受海景、美食、派對與度假氛圍。此外，最受親子家庭期待的「星海夏令營」今年也將全面回歸。「台灣最美歐巴桑」陳美鳳率領霸氣樂團於將6月7日航次率先登船開唱；7月12日航次則由金曲歌后曾心梅接力登場；綜藝天王康康則將於8月9日航次壓軸演出。陳美鳳表示，七年前曾登上麗星夢旗下雲頂夢號，此次很高興能與霸氣樂團在麗星郵輪探索星號與粉絲們見面，也很期待能在「舌尖上的郵輪」探索美食。康康也分享，過去曾登上麗星郵輪演出，這次特別帶著家人一起同行，希望除了演出外，也能好好享受難得的海上假期。曾心梅補充，這次預計會表演大約一小時的演唱會，會準備經典國語、台語或是英文的老歌給大家聽。除了海上音樂季外，探索星號將整艘船化身為海上暑假樂園，每年暑假最受親子家庭期待的「星海夏令營」今年將全面回歸，暑假配合國際足球熱潮，探索星號更特別打造「世界盃螢光小明星派對」。今年星海夏令營內容涵蓋觀星課程、泡泡實驗室、小小畫家、小小拼圖王、小小主廚、兒童歡樂節，以及世界盃螢光小明星派對等熱門活動，同時也邀請知名魔術師 Sunny Chen 陳日昇登船演出，透過近距離互動魔術，讓大小朋友都能沉浸於驚喜與歡樂之中。航程部份今夏規劃「基隆直航東京（橫濱）、清水、高知、大阪」8天7晚航程，並同步推出「買5晚送2晚」限時優惠。此外，6月指定六天五晚航次也同步推出「買4晚送1晚」優惠。為讓親子家庭更輕鬆安排暑假，麗星郵輪同步推出暑假指定航次「兒童船票0元」優惠，出發當日未滿12歲孩童作為第三、第四人入住，即可享免艙房費優惠。除了暑假親子優惠與長天數航程方案外，麗星郵輪也同步推出多項人氣優惠，包括「郵輪敬老票」，65歲以上旅客可享艙房優惠；以及深受旅客喜愛的「皇宮星奢華」第二位半價禮遇，從親子家庭、三代同遊到高端度假旅客，都能自由選擇最適合自己的海上假期。麗星郵輪副總裁徐牧柔表示，麗星郵輪2.0持續以「策展式郵輪」概念規劃探索星號，從娛樂、美食、親子互動到主題活動，我們希望打造的不只是航程，而是讓旅客每一天都值得期待的海上度假體驗。