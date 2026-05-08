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雲林北港朝天宮遶境期間，前國民黨立委、前朝天宮董事長曾蔡美佐深夜突被多人圍毆，現場多人受傷，曾蔡美佐孫女點名，現場帶頭施暴者之一，是雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財，也是民眾黨立委蔡春綢姪子；時代力量要求不分區立委蔡春綢出面說明；而蔡春綢今（8）日被問及此事回應，「因為這期間我沒有回家，所以我沒有辦法、我還不知道內情」。北港媽祖遶境驚傳肢體衝突，前立委、朝天宮前董事長曾蔡美佐位於雲林的住處，7日凌晨遭近50名白衣惡煞強闖，這群人手持棍棒、交通錐及不鏽鋼拒馬瘋狂打砸，並大聲叫囂「打呼死」、指名道姓尋仇，甚至在混亂中將高齡80歲的曾蔡美佐推倒重摔，據了解，曾蔡美佐送醫後診斷疑似壓迫性骨折，加上兒子曾維斌在內共6人受傷掛彩，現場一片狼藉。事發後，涉案人士隨即離開現場，曾家人則立即報警並沿途追查。家屬指控，警方初期以案發地點屬私人住宅為由，未立即進入查處；後續調閱監視器畫面時，指認其中一名涉案者是蔡咏鍀之子蔡晉財時，更一度未將相關內容記載於筆錄中，直到多次抗議後才補正。事實上，這並非蔡晉財第一次涉及聚眾暴力。根據公開判決資料，蔡晉財曾於2022年與多人在雲林虎尾聚眾毆打一名17歲未成年人，將其強拉至包廂內剝奪行動自由，最後遭法院判處有期徒刑6月、緩刑2年。被問及施暴者是否是親戚，蔡春綢今日受訪表示，「因為這期間我沒有回家，所以我沒有辦法…我還不知道內情，但是我很譴責，就是有暴力介入到這種媽祖的一個聖會裡面。」