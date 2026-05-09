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近期時序入春回暖，台中市區公園及行道樹的「台灣欒樹」周圍，出現大量紅色小昆蟲聚集，引發不少路過民眾恐慌。對此，台中市政府建設局特別澄清，這些紅蟲是本土常見的「紅姬緣椿象」，與會噴灑強酸液體的「荔枝椿象」截然不同，對人體及樹木皆無危害，請市民安心。建設局長陳大田表示，紅姬緣椿象與台灣欒樹共生，常被誤認為荔枝椿象。辨識特徵在於：紅姬緣椿象成蟲呈長橢圓形，背部有黑色V字型斑紋，幼蟲則為鮮紅色水滴狀。與具攻擊性的害蟲不同，牠們受驚擾時僅會躲避，不會叮咬人體。陳大田強調，紅姬緣椿象是都市綠地生態的一部分，生命週期僅約3週，隨季節變化會自然消退。目前建設局已責成維護廠商針對好發路段，以清水或肥皂水進行物理性沖洗防治，降低民眾困擾。若市民在室內或車上發現蹤跡，只需簡單清掃即可，不建議使用化學藥劑，以維持生態平衡。