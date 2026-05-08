中國一艘油輪4日在荷姆茲海峽附近遭襲擊，船身標註「China Owner」，這也是中國油輪首次遭到攻擊。
中國船隻首度遇襲 甲板起火
據中媒財新社報導，荷姆茲海峽在美國試圖為商船護航後驟然緊張，伊朗伊斯蘭革命衛隊連續襲擊多個國家的多艘商船。5月4日，一艘中國船東所有的大型成品油輪在荷姆茲海峽入口處的阿聯阿爾傑爾港外海遭到襲擊，船隻甲板起火。被襲時該船標識為「CHINA OWNER&CREW」。目前尚不清楚船上是否有船員受傷。
知情的船東人士表示，這是首次有中國油輪被襲擊，「心理上很難接受」。
路透社報導，海事安全消息人士稱，受損的中國船隻據信是懸掛馬紹爾群島國旗的石油產品和化學品油輪「JV Innovation」號，該船週一曾向附近船隻報告甲板起火。
川普啟動自由計劃護航 僅一天就喊停
美國總統川普4日表示，美國將啟動「自由計畫」（Project Freedom），幫助滯留在荷姆茲海峽的船隻；但一天後，川普稱基於巴基斯坦及其他國家的請求，加上美方在對伊朗行動中取得軍事進展，並與伊朗代表在最終協議上出現重大突破，雙方已同意暫停「自由計畫」。
美伊仍未達成停戰 中伊外長會面
由於美國和伊朗之間的持續衝突，數百艘船隻和20,000名海員仍然被困在波斯灣內，本週再次發生針對船隻的襲擊後，荷姆茲海峽的交通陷入癱瘓。中國仍然是伊朗石油的主要買家，而伊朗石油在阿曼灣一直受到美國封鎖。中國外交部聲明稱，中國外交部長王毅前一天在北京會見了伊朗外長阿拉格齊，雙方討論了重新開放霍爾木茲海峽的問題。
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據中媒財新社報導，荷姆茲海峽在美國試圖為商船護航後驟然緊張，伊朗伊斯蘭革命衛隊連續襲擊多個國家的多艘商船。5月4日，一艘中國船東所有的大型成品油輪在荷姆茲海峽入口處的阿聯阿爾傑爾港外海遭到襲擊，船隻甲板起火。被襲時該船標識為「CHINA OWNER&CREW」。目前尚不清楚船上是否有船員受傷。
知情的船東人士表示，這是首次有中國油輪被襲擊，「心理上很難接受」。
路透社報導，海事安全消息人士稱，受損的中國船隻據信是懸掛馬紹爾群島國旗的石油產品和化學品油輪「JV Innovation」號，該船週一曾向附近船隻報告甲板起火。
川普啟動自由計劃護航 僅一天就喊停
美國總統川普4日表示，美國將啟動「自由計畫」（Project Freedom），幫助滯留在荷姆茲海峽的船隻；但一天後，川普稱基於巴基斯坦及其他國家的請求，加上美方在對伊朗行動中取得軍事進展，並與伊朗代表在最終協議上出現重大突破，雙方已同意暫停「自由計畫」。
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由於美國和伊朗之間的持續衝突，數百艘船隻和20,000名海員仍然被困在波斯灣內，本週再次發生針對船隻的襲擊後，荷姆茲海峽的交通陷入癱瘓。中國仍然是伊朗石油的主要買家，而伊朗石油在阿曼灣一直受到美國封鎖。中國外交部聲明稱，中國外交部長王毅前一天在北京會見了伊朗外長阿拉格齊，雙方討論了重新開放霍爾木茲海峽的問題。
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