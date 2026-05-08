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前國民黨立委、前雲林北港朝天宮董事長曾蔡美佐於遶境期間，深夜在家門前遭多人圍毆，曾蔡美佐孫女公開點名，現場帶頭施暴者之一是雲林縣副議長、現任北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財，也是民眾黨立委蔡春綢姪子。北港朝天宮今緊急發表聲明，強調「相關情形屬民間個別事件，無關於本宮活動及廟務運作」，慘遭網友洗版，怒問「一個前董事長、一個現任，跟廟無關？」高齡80歲的前藍委、朝天宮前董事長曾蔡美佐，7日凌晨遭近50名白衣惡煞強闖雲林北港住處，惡煞手持棍棒、交通錐及不鏽鋼拒馬瘋狂打砸，大聲叫囂「打乎死」，不只將曾蔡美佐推倒重摔，還補踹幾腳，曾蔡美佐送醫後診斷疑似壓迫性骨折，加上兒子曾維斌在內共6人受傷掛彩。曾蔡美佐孫女事後在網路社群公開表示，現場帶頭施暴者之一為雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財；家屬還指控警方製作筆錄時，一度不願將「民代之子」等關鍵指述完整記入。但警方否認，強調本案發生後立即依法受理、報請雲林地檢署指揮偵辦，目前已由縣警局刑事警察大隊、北港分局及內政部警政署刑事警察局共組專案小組，全力追查涉案人員。北港朝天宮下午於粉專發表聲明，內容如下──但網友不認同朝天宮的說明，怒喊「真把大家當白癡耍」、「蔡公子出來道歉！為他的魯莽行事負責」「媽祖慈悲為懷護台灣，不是要護航」、「前董事長被打成這樣，跟你廟方沒關係？斷尾求生嗎？」「一個前董事長、一個現任，跟廟無關？」