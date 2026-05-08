我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市鼠患問題引起關注，安鼠之亂爭議持續延燒，台北市長蔣萬安今（8）日宣布啟動12行政區的全面大清消，首站從中山區開始，動員超過540人。中山區長黃鳴鴻說，今天動員區內42個里一起，清掃完環境後請環保局消毒、投餌，上午清消過程也未見老鼠出沒。北市府指出，此次全市大清消從中山區開始，包括區內各里志工、環保義工、清潔隊等，共計動員超過540人，到全區42里的市場、大型公園、巷子等，進行相關的清消作業。中山區長黃鳴鴻說，今天動員區內42個里一起，做的工作其實跟清潔日相同，針對後巷、髒亂的地方做清掃，清完後再由環保局進行消毒、放鼠餌站。此外，公園處也安排康樂、民生、榮星花園等三個大型公園，填補鼠洞；市場處也到松江市場做清消，後續也會繼續針對大型市場做清消工作。黃鳴鴻提到，會請商圈自治會長協助，盡量在收攤時清潔做徹底一點，食物收藏保存好一些。此外，除了巡視公園有無鼠洞外，有些愛護動物人士會灑一些讓鳥、流浪貓狗吃的食物，一旦發現馬上就會清除，引導老鼠去吃餌劑。黃鳴鴻強調，這些工作例行的清潔日都有在做，清潔隊也有清除溝渠，先選中山區也具宣示性，一起消滅鼠害，讓市民安心。他提到，上午巡視、清消過程中，反而沒有看到老鼠蹤跡，可能是白天比較少跑出來。