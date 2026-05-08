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▲徐若瑄（如圖）表示自己一進飯店第一件事就是拿著偵測器仔細掃一遍，像是電視周圍、浴室等等。（圖／記者嚴俊強攝影）

知名醫美診所愛爾麗爆出台北、台中至少逾10家分店的診間裝有監視器偷拍，被網友發現後提告。今（8）日徐若瑄出席美容產品代言時，透露自己平時就會攜帶針孔偵測器防偷拍，入住飯店後也會先在房間內「掃」一遍。不過，徐若瑄笑說過去曾鬧出烏龍事件，因為偵測器很敏感，有時碰到電子類的東西也會警報大響，所幸最後是虛驚一場；如今爆發愛爾麗偷拍案，她也吐露心情說：「蠻害怕！希望不好的事情別再發生。」徐若瑄出席活動時，被問到愛爾麗偷拍事件，她坦言因拍戲關係，經常住飯店、旅館，看了很多社會案件後，三年前就有警覺，為了保護自己平時會攜帶針孔偵測器防偷拍。徐若瑄表示自己一進飯店第一件事就是拿著偵測器仔細掃一遍，像是電視周圍、浴室等等。然而，徐若瑄分享過去也曾鬧過烏龍事件，因針孔偵測器很敏感，有時電子產品也會不小心觸發警報、發出逼逼聲， 讓她嚇得直呼「不會吧！」以為自己被偷拍，結果發現虛驚一場，「我就會看很細、看很進去，後來發現沒事。」如今爆發偷拍案，徐若瑄透露平時大多在家裡進行居家保養，較少會到外面的診所，看到新聞報導也讓她直呼「蠻害怕，希望不好的事情別再發生。」愛爾麗診所日前遭客人踢爆，診間裝有貌似煙霧偵測器的針孔監視器，後經新北檢方調查，發現愛爾麗旗下板橋店、新莊店、永和店、林口店、忠孝店、站前店、南京店、桃園店、台中文心店、台中崇德店等至少10處分店，有裝設偽裝式監視器主機及鏡頭。新北市警局婦幼隊聯繫被害人到案確認後，提出妨害秘密、妨害性隱私等告訴，新北地院昨（7）日裁定，愛爾麗集團總裁常如山等3人羈押禁，針對此案台北市府啟動為期2週的「擴大反針孔稽查」專案。