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三班護病比正式入法 違規最重停業1年

地區醫院壓力最大 偏鄉關床恐衝擊民眾就醫

護理師護師公會全聯會 力挺三讀版本

立法院今（8）三讀通過《醫療法》部分條文修正草案，把三班護病比正式入法，比例由衛福部訂定；標準至少每3年檢討一次，罰則最重可停業1年。台灣社區醫院協會理事長朱益宏指出，入法是大勢所趨，但不少地區醫院位在偏鄉，入法後若無法達標，恐怕得面臨關床，受傷的還是偏鄉民眾。首次納入設置標準的三班護病比，將以民國113年3月1日施行的現行標準作為基準，並明定醫療機構分地區醫院、醫院、醫學中心3等級，若累計達3次未改正，最重可罰停業1年。醫學中心分別為白班 1:6、小夜 1:9、大夜 1:11。區域醫院：白班 1:7、小夜 1:11、大夜 1:13。地區醫院：白班 1:10、小夜 1:13、大夜 1:15。朱益宏說，護病比入法後還有很多細節需要討論，但協會會員受傷最重；依照比例推算，醫學中心護理師每人減少照顧1名病人就可以達標，但地區醫院得要減少照顧7人。更慘的是地區醫院不少位在偏鄉離島，連醫師都要靠公費醫師，招募護理人力更難。朱益宏呼籲，衛福部應該針對偏遠的地區醫院規劃配套措施。否則三班護病比入法後，醫院得要關床，受傷最慘的還是偏鄉居民，原本就不如都會區便利；而現在達標率高是因為佔床率低。護理師護師公會全聯會力挺三讀版本，也解釋民進黨提案版本，雖有保障護理代表1/3，但實務上其餘2/3 的席次往往由政府代表與資方（醫院經營者）掌握。在無法確保護理界擁有絕對發言權的前提下，強制設置「低比例代表」的委員會，反而是為資方與特定利益者開後門。