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日本電玩大廠任天堂今（8）日宣布，將調漲Switch 2在全球主要市場的售價，主因是記憶體晶片短缺、零組件成本上升，加上關稅帶來壓力。根據任天堂公告，Switch 2在美國售價將自9月1日起調高50美元，從449.99美元漲至499.99美元；日本則將自5月25日起，從4萬9980日圓調升至5萬9980日圓。加拿大與歐洲市場也將同步漲價。任天堂表示，這次調價是考量市場環境變化，以及審慎評估全球業務前景後所做出的決定。公司也坦言，本年度Switch 2的獲利將面臨壓力，原因包括記憶體等關鍵零組件價格上漲，以及關稅措施帶來的成本衝擊，預估影響金額約1000億日圓。任天堂預估，截至2027年3月31日止的年度營業利益為3700億日圓，低於市場預期，Switch 2全年銷量則預估為1650萬台，低於去年同期的1986萬台。Switch 2上市初期曾因買氣強勁，創下家用遊戲主機史上最快銷售紀錄。不過，部分需求來自消費者擔心美國關稅推升後續售價，因此提前購買，使初期銷量被拉高。如今隨著成本壓力升高，硬體銷售熱度也不再足以完全支撐獲利表現。遊戲主機業者面臨的成本壓力並非任天堂獨有，Sony已在3月率先調漲PlayStation 5售價，最高漲幅達150美元。