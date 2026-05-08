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台灣是世界手搖的搖籃，多元品牌與豐富滋味總是讓來台灣旅遊的遊客念念不忘，更是陪伴多數台灣人長大的生活好朋友。CoCo都可品牌今年邁入29歲，將於5/15~5/16限時兩天舉辦「生日派對」推出人氣飲品超殺優惠，不論是萬年經典必喝或熱銷新品，都是超滿足的快樂水。CoCo都可生日派對精選三款人氣飲品祭出限時優惠，「百香雙響炮」以酸甜百香果汁為基底，融合清新茶湯，搭配珍珠與椰果雙重Q彈口感，還吃得到百香果粒，層次豐富、清爽解膩，是獨步手搖的人氣首選。「西西里手搗檸檬美式」提神消暑是手搖也是咖啡。現磨美式咖啡結合手搗檸檬，再加入檸檬片，酸香清爽與咖啡甘苦完美平衡，入口清新提神，帶來耳目一新的風味體驗。飯後或解膩時刻則推薦「葡萄柚果粒茶」，以清爽茶湯搭配紅葡萄柚果粒，每一口都能品嚐到多汁果肉與淡雅茶香，酸甜適中、清爽順口，不只解膩更是夏日療癒必備品。三款人氣飲品超值優惠5/15~5/16限時兩天開跑，百香雙響炮(L)」特價49元、「西西里手搗檸檬美式(L)」特價39元、「葡萄柚果粒茶(L)」特價39元，懶得排隊還可以先上「CoCo都可訂」線上快速點單免等待。CoCo都可提醒，本次活動適用於全台多數門市（部分商場及特定門市除外，實際依各門市公告為準），並可透過臨櫃或線上訂購同步享有優惠，數量有限、售完為止。