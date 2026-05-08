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立法院今（8）日三讀通過爭議多時的國防特別條例，在藍白聯手下，最終以59票贊成、0票反對、48票棄權，通過7800億元版本；而該規模遠低於行政院原先提出的1.25兆元版本，也讓朝野攻防再度升高。對此，作家顏擇雅認為，今天台灣立法院送出什麼樣的訊息，對於台灣在「川習會」將被以哪種方式討論，是非常非常關鍵的。顏擇雅表示，川習會中，外界都知道川普有求於習近平，習近平也有所求於川普，雙方都有一些給得起的籌碼。所以，不管怎麼談，中美雙方都可以輕易成為川習會的贏家，這是沒有懸念的。。請別忘了，這一點取決於川普一念之間，而川普的這一念，又取決於他身邊幕僚在台灣立法院投票之後，告訴他的台灣民意是如何。顏擇雅續指，也就是說，今天台灣立法院送出什麼樣的訊息，對於台灣在川習會將被以哪種方式討論，是非常非常關鍵的。習近平最想要的，一定是「美國反對台獨」的承諾，並大大壓縮美國對台軍售與美台軍事合作。這種議題對於美國期中選舉是沒任何影響的。