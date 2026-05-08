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知名醫美診所愛爾麗爆出台北、台中至少逾10家分店的診間裝有監視器偷拍，被網友發現後提告，而新北地院昨（7）日裁定，愛爾麗集團總裁常如山等3人羈押禁見。時代力量黨主席王婉諭今（8）日分析2離譜的最新發展直言，這已經不是單純的個資案件了。王婉諭今日在臉書發文表示，愛爾麗針孔偷拍事件，今天有兩個很離譜的最新發展，第一，檢方勘驗畫面後發現，受害者高達數百人，且還有許多未成年少女，更惡劣的是，檢方發現，吹哨者爆料之後，工程師謝金亨疑似接到高層指令，一路由北往南前往各分店拆除針孔監視器主機，企圖滅證，愛爾麗顯然在消滅真相。王婉諭指出，第二，愛爾麗很可能不是個案，同為連鎖醫美品牌的光澤診所，也被民眾發現疑似裝有類似的微型針孔監視器，目前檢警已針對所有分店展開搜索，這件事情發展到這裡，這已經不是單純的個資案件了，目前超過700名消費者加入自救會，其中180人正式填表指控遭愛爾麗偷拍，但到現在愛爾麗還沒有停業或說明，只針對尚未施作的課程退費，態度非常敷衍。王婉諭呼籲，相關單位應該全面動起來，消保官要積極保護消費者權益，如果調查結果屬實，主管機關更應直接對這些違法醫美診所祭出停業處分，愛爾麗這種惡質業者，沒有理由讓他們繼續開門賺錢，偷拍就是偷拍，台灣社會不能容忍這種惡行。