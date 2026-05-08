我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主持人劉在弼（左）人肉為申鉉彬（右）擋鏡頭，給她整理禮服的時間。（圖／翻攝自CHZZK）

韓國《第62屆百想藝術大賞》紅毯在今（8）日於台灣時間4點50分開始。稍早以《醜得要命》入圍電影部門「最佳女配角」的申鉉彬也現身。只見她穿著粉紫色禮服，優雅踏上紅毯，不料走到一半就重摔在地，讓主持人劉在弼嚇到大叫，趕緊衝到她前面扶她，還直接人肉幫她擋鏡頭。不料在拍完照後，申鉉彬疑似再度重摔，讓粉絲都非常擔心。申鉉彬稍早現身紅毯時，走到一半突然重摔在地，讓主持人劉在弼跟現場所有人都嚇到驚呼聲不斷，申鉉彬則坐在地上尷尬的摀著臉笑，主持人趕緊衝上前幫忙申鉉彬起身，接著擋在她前面，不讓記者拍，給申鉉彬時間整理自己的服裝。申鉉彬拍完照準備退場時，鏡頭帶到即將入場的李炳憲，不料申鉉彬疑似又摔倒，但是畫面沒有帶到，只聽到主持人嚇到大叫，下一秒還出現物品墜地的聲音，畫面嚇壞觀眾。申鉉彬在電影《醜得要命》中飾演核心主角鄭英熙，挑戰了全片不露臉的演技。她僅憑藉雙手、肩膀、聲音與細微肢體語言，精準詮釋了一位經歷滄桑的紡織廠女工，將「沒有臉」的角色演得生動且富有張力，備受好評。她將在本屆百想中，與《人工情報》申世景、《徵人啟弒》廉惠蘭、《若問世界誰無傷》張慧珍、《王命之徒》田美都，爭奪最佳女配角寶座。