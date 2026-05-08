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▲朴志訓（左）在《王命之徒》展現精湛演技，就算與大前輩柳海真（右）對戲也毫不遜色。（圖／車庫娛樂）

韓國《第62屆百想藝術大賞》在今（8）日於台灣時間晚上6點50分盛大舉行，電影部門「最佳男新人」由選秀男團Wanna One出身的朴志訓，以《王命之徒》打敗安孝燮等勁敵，突破重圍獲得獎項。他也在台上感謝導演相信、堅持選擇自己、以及粉絲的支持。除此之外，朴志訓也在事前投票中，獲得人氣獎，成功在典禮中抱回兩獎。朴志訓在本屆電影部門「最佳男新人」中，打敗《孔雀舞曲》文相敏、《全知讀者視角》安孝燮、《3學年2學期》劉伊夏、《3670》曺有鉉等勁敵，成功獲獎。他也在台上感謝一直相信自己的導演張恆俊，「謝謝您跟我說『一定要由我來演』。」並感謝一直支持自己的粉絲。而剛坐下沒多久，朴志訓再度因獲得人氣獎上台，他也感謝為自己投票的粉絲，並承諾：「我會持續展現好的樣子、不斷地成長。」朴志訓這次在《王命之徒》中，成功詮釋了身處亂世中的角色掙扎，細膩的情感傳遞展現了極高的表演天賦，被視為韓國影壇未來的潛力股，演藝之路前景看漲！事實上，朴志訓早在少年時期便是備受矚目的童星，曾出演《朱蒙》等多部名作。回歸演員身分後，他在《弱美男英雄 Class 1》中的爆發性表演，讓他橫掃了各大新人獎項，演技實力早已備受各界肯定。