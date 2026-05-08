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▲朴寶英以《未知的首爾》奪下視后寶座。（圖／翻攝自CHZZK）

韓國《第62屆百想藝術大賞》在今（8）日於台灣時間晚上6點50分盛大舉行。其中，最受矚目的視后獎項也在稍早頒發，由朴寶英打敗金高銀、朴智賢、申惠善、林潤娥，以《未知的首爾》勇奪電視部門的「最佳女主角」獎項。朴寶英也哽咽上台，透露自己因為不想要落後，所以常常會感到很辛苦，並坦言曾因出演《未知的首爾》感到後悔，「但在讀劇本時又出現勇氣，感謝編劇李江寫出我不會說的台詞，能成為未知跟未來很幸福。」朴寶英在台上哽咽表示想到了電視劇創作的意圖，「我想到了電視劇的創作意圖，對一些人來說，可能更喜歡別人的人生，但別人也可能更喜歡我的人生。」透露自己也曾羨慕別人的人生，因為只看到表面，沒看到他們私下的努力。朴寶英表示自己不喜歡競爭，「因為每瞬間都要證明自己，我因為這樣有很多辛苦的時候，看著其他演員，就不想要落後，所以想做的更好，可能是不想輸的心態的努力，成就了現在的我。」並坦言開始演《未知的首爾》後，常常感到後悔，不知道自己當初為什麼有勇氣選擇這部作品，並感謝導演的帶領、與編劇李江寫出她不會說的文字，讓自己出現了勇氣。最後朴寶英引用《未知的首爾》名台詞：「昨天已經過去，明天還沒到來，今天還是未知數。」朴寶英這次在《未知的首爾》一改過往的甜美形象，挑戰一人分飾4角，精準詮釋了雙胞胎姊妹在互換身份後的複雜狀態，網友對此給予超高評價，直呼是她的演技巔峰。而朴寶英恰到好處地處理了角色心境轉換、與複雜情感糾葛的精湛演技，也成為她突破重圍，勇奪視后的關鍵。