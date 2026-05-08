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▲國泰世華銀行榮獲《Global Finance》頒發「台灣最佳貿易融資銀行」殊榮。（圖／國泰世華銀行提供）

國際權威財經媒體《Global Finance》日前公布交易銀行大獎（Trade Finance Awards）結果，國泰世華銀行憑藉完整且高度整合的數位貿易金融解決方案脫穎而出，榮獲2026年度「台灣最佳貿易融資銀行」殊榮，這也是國泰世華近6年來，第6度獲國際評鑑機構頒發「台灣最佳貿易融資銀行」類獎項，充分展現協助企業布局全球、提升跨境營運效率方面的深厚實力。國泰世華陪伴企業在海內外拓展市場，除發揮金融核心職能，提供各式金融顧問服務與整合式金融解方，更展現數位科技實力。其中，以企業網路銀行平台「Global MyB2B」為核心，提供一站式全球帳戶與現金流管理服務，協助客戶集中管理全球帳戶與現金流，提升資金可視性與決策效率，成為企業跨境金融的數位中樞。國泰世華近年持續強化企金服務的便利性與效率，以創新思維，結合「Global MyB2B」輔助客戶靈活布局。舉例而言，國泰世華與台灣清關網路服務商合作、串接越南海關系統，整合「數位化報關資料串接服務」，透過系統對接資料，有效簡化客戶在申請貿易相關融資服務的文件作業，並降低人工流程可能造成的資料短缺或誤送錯誤文件風險，大幅提升便利性。此外，國泰世華的「信用狀線上押匯服務系統」，運用同樣的邏輯，實現由申請到審核全程零單據的數位化流程，進一步減低人工處理成本與作業風險。針對大型核心買方，國泰世華亦有「Quick Cash」供應鏈融資整合方案，供應商自申請完成後，最快30分鐘內即可完成資金撥付，讓供應商在買方正式付款前先取得資金，降低因資金斷鏈造成的停工與交期延遲風險，強化整體營運韌性。國泰世華的創新也不僅止於貿易融資領域，更進一步推出「存款跨境貸款」服務，讓企業可運用定期存款作為擔保，靈活取得營運資金，在兼顧資金效率與流動性的同時，也進一步提升整體財務韌性。國泰世華更憑藉完整且高度整合的數位貿易金融解決方案和工具，提升合作企業跨境營運效率與資金管理的實力，成功滿足企業於全球營運環境下對效率、彈性與即時性的高度需求，因而獲得「台灣最佳貿易融資銀行」肯定。隨著科技不斷革新及跨境金融場景運用擴增，國泰世華強調，將會持續以客戶需求為核心，深化數位科技應用，強化跨境金流與貿易金融基礎建設，並結合新興科技，打造更即時、更安全、更具彈性的金融服務，成為企業拓展全球市場、迎向未來挑戰的重要策略夥伴。