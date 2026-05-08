我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣高鐵新世代列車長怎樣？砸285億「12台鴨嘴獸準備抵達台灣」

高鐵這回耗資285億元向日立東芝聯盟採購12組新世代列車，是以日本新幹線最新款列車「N700S」為主

▲N700ST的車頭為新研發的「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，車頭「鴨嘴獸」設計在進入隧道時感受特別強烈，可以大幅度降低風阻。（圖/台灣高鐵提供）

台灣高鐵新車內裝大升級！「N700ST」5大重點速懂

▲台灣高鐵新世代列車「N700ST」終於要來了！車廂升級5大重點一圖看懂。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

一、車廂窗戶變小：

二、每個座位配置插頭：

三、座椅改為沉陷式座椅：

▲高鐵新世代列車車廂大升級，車廂窗戶變小降噪變強、每個座位配置插座以及下沉式座椅，坐起來更加舒服！（圖/台灣高鐵提供）

四、每個座位配置掛鉤、小桌子輕量化：

五、車廂電視監控系統升級：

▲高鐵新世代列車每個椅背後方配置掛鉤、桌子也做成緩降設計。（圖/台灣高鐵提供）

台灣高鐵新車升級「票價會變貴嗎」？何時能搭到一次看

在新世代列車成軍服務大眾之前，高鐵票價應該會維持現狀，不會有變動。

預計從2027年8月起新車會開始投入營運服務。

▲對於高鐵是否會因新列車抵台漲價，交通部長陳世凱表示，至少到明年8月新車成軍營運前，高鐵應該都不會漲價。（圖/台灣高鐵提供）

台灣高鐵終於要有新世代列車啦！目前台灣高鐵一共有34組列車，型號全部都是700T，高鐵公司向日立東芝聯盟採購12輛新世代列車N700S，並做成台灣版本「N700ST」，即將倒數100天就要交車。台灣高鐵也正式曝光新車內裝，《NOWNEWS》特別整理高鐵新車的內裝5大重點速懂、車票會變貴嗎、何時能搭到等問題，本文一次看懂。，並且打造成台灣版本「N700ST」，其中這個「T」就是代表「Taiwan」的意思。這台車型從外觀就跟現在高鐵的700T車型有明顯的不同。N700ST的車頭為新研發的「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，若遇地震等緊急狀況，可縮短2成煞車距離，僅需3.2公里就可全面煞停，車頭「鴨嘴獸」設計在進入隧道時感受特別強烈，可以大幅度降低風阻；車身也輕量化減少13公噸、效能提高7%，也是跨世代的突破，目前預計8月起陸續抵台交車展開測試。達到更好的降噪效果旅客在車上可以輕鬆充電，再也不怕旅程手機沒電當乘客往後仰時會下沉，坐起來更為舒適，且椅背有頭靠小包包終於有地方可以掛，桌子也變緩降設計每節車廂CCTV監控系統充足搭配且高解析度，隨時確保車廂內安全對於高鐵新車即將登台，會不會因為車輛升級而票價也跟著漲，是不少乘客關注的事情。對此，交通部長陳世凱也表示，高鐵公司目前的共識是希望等到「新世代列車」正式投入營運後，再來檢討票價結構，至於何時能搭到這麼舒適的「新世代列車」？目前第一組車輛將會在8月即將到達台灣，開始進行測試以及整裝，台灣高鐵也表示，12組N700ST列車上線後，預估尖峰發車能力將可提升約25%。就讓我們一起好好期待「鴨嘴獸」上路吧！