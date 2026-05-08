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鄭麗文：守住民主底線、拆穿 1.25 兆空白支票陷阱

黃國昌：支持國防但不容貪汙、要求武器必須到位

立法院會今（8）日審議《國防採購特別條例草案》，在野兩黨聯手否決民進黨 1.25 兆元的院版預算，並於表決中以 59 票贊成、48 票棄權，正式三讀通過藍白共提的 7800 億元修正版本。對此，國民黨主席鄭麗文表示，國民黨與民眾黨守住了「國會不再是橡皮圖章」的尊嚴，並主張國家安全必須由「強大防衛力」與「兩岸和平對話」兩隻腳站穩，才能真正排除戰爭衝突。國民黨主席鄭麗文重砲批評，民進黨的 1.25 兆版本是「掛羊頭賣狗肉」的空白支票。她表示，民進黨版本內容不清、意圖渾水摸魚，反而會腐蝕納稅錢並延宕真正重要的對美軍購進度。鄭麗文說明，藍白版本是直接呼應第一批美方報價書的具體需求，並堅持政府授權認證，這才是對盟邦與國人最負責任的表現。她強調，國民黨與民眾黨守住了「國會不再是橡皮圖章」的尊嚴，並主張國家安全必須由「強大防衛力」與「兩岸和平對話」兩隻腳站穩，才能真正排除戰爭衝突。民眾黨主席黃國昌指出，自去年底《華爾街日報》揭露軍購規模以來，民眾黨始終堅持「強化國防、拒絕浪費」的原則。他強調，在野黨支持軍事建軍，但絕對不容許貪汙或不清不楚的預算流向。黃國昌表示，今日通過的版本是經過兩黨充分溝通、負責任產出的結果，為的是幫臺灣人守好荷包，並確保買的武器「必須拿到」。他也特別感謝韓國瑜院長與鄭麗文主席在關鍵時刻的溝通，並期許未來行政院到立院進行專案報告時，在野黨將持續發揮強力監督的功能。