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▲孫藝真（如圖）看到老公玄彬得獎超開心，直接舉手機狂拍。（圖／翻攝自chzzk）

▲孫藝真（如圖）在台下被老公玄彬點名超開心。（圖／翻攝自chzzk）

韓國年度演藝圈盛事百想藝術大賞於今（8）晚在首爾盛大舉行，稍早放送部門最佳男主角獎由主演《韓國製造》的玄彬獲得！這也是他人生中第一次獲得百想視帝殊榮，一宣布他是得獎者的瞬間，他的老婆孫藝真比他本人更開心，甚至拿起手機狂拍，超甜畫面全被直播放送出去。雖然玄彬過去多次入圍過百想視帝，不過他卻從來沒有得過這個大獎，得獎的瞬間他的老婆孫藝真比他本人更開心，甚至直接舉起手機狂拍，夫妻就這樣正大光明在螢幕前放閃，讓許多粉絲狂尖叫！上台致辭時，玄彬首先向所有支持《韓國製造》的觀眾致謝，並回憶起拍攝初期，導演曾提到：「拍《哈爾濱》時，大家沒辦法真正享受拍攝，希望這次能把當時的遺憾補回來。」玄彬坦言，雖然飾演角色「白冀兌」的過程每天都非常激烈、辛苦，但回頭看，那段時光其實讓他感到非常幸福。他透露，每次在片場與演員們對戲時，總能激發出令人興奮的火花，「那些融合每位演員魅力而誕生的角色，真的讓我學到很多。」即便拍攝期間遇到困難，大家也都一起苦惱、一起想辦法解決，因此如今想起來，每一刻都相當珍貴。玄彬也特別點名感謝導演與編劇，並向美術、道具、CG、服裝、化妝、錄音、攝影與燈光等幕後團隊一一致意，稱讚大家把劇中的1970年代感完美重現，「你們真的都是最棒的。」除了劇組之外，他也感謝Disney+與所有製作單位、工作人員的全力支援，坦言這部作品能夠順利完成，是所有人共同努力的成果。最後玄彬將目光望向台下，深情提到妻子孫藝珍與兒子，他感性表示：「謝謝你們在拍攝期間給了我那麼大的支持。」最後更直接甜喊：「我愛你們」，罕見公開放閃甜炸。