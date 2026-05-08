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▲朴正民兩手一擺，不相信自己是百想視帝。（圖／翻攝自chzzk）

韓國演員朴正民靠電影《醜得要命》，獲得本屆「百想藝術大賞」電影部門最佳男主角獎，成功登上影帝寶座，不過他本人完全沒有想到自己會得到這個獎，還自嘲自己是「無冠之王」，甚至獲獎的瞬間還比出問號手勢，讓周圍的人笑瘋比叉示意「不能播！」朴正民在得獎的瞬間先是聳肩擺出了「問號」手勢，讓周圍的人超慌張對鏡頭比叉示意「不能播！」上台後他還是不敢置信，開口便坦言：「其實完全沒想到會得獎，所以今天什麼都沒準備。為什麼要把這個獎頒給我啊？」他幽默表示，自己過去幾年參加頒獎典禮始終空手而歸，甚至得到「無冠之王」的稱號，如今終於拿下獎項，忍不住笑說：「你們現在把獎頒給我，無欲無求的我之後可能會開始執著獎項了。」朴正民感性提到《醜得要命》的演出契機，透露導演原本只打算讓他飾演兒子角色，但他主動提議希望能一人分飾父子兩角，「我覺得只演兒子，好像不足以展現我的演技，所以問導演能不能連爸爸一起演。」沒想到導演立刻答應，讓他相當感激。此外，朴正民也特別感謝在片中幾乎沒有露臉、仍鼓起勇氣出演的申鉉彬，以及權海驍、嵐智賢等合作演員與全體工作人員。感言最後朴正民更突然變成「家庭告白大會」，他先提到媽媽出門前還叮嚀自己「頒獎典禮要坐好」，隨後直接告白：「媽媽，我愛你，我得獎了。」接著又向父親喊話：「爸爸，我也真的很愛您。」接著畫風一轉，朴正民提及前幾天才和弟弟大吵一架，當場公開道歉：「在這裡向你道歉，拜託原諒我一次吧。」最後更不忘向姪子告白，真摯又搞笑的發言，讓全場掌聲不斷。