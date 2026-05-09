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▲金城武兒時非常調皮，某次把水杯裡的硬幣喝下肚，導致異物卡在喉嚨被家人送去醫院，差點沒了性命，圖為金城武5歲模樣。（圖／翻攝自歡樂急轉彎YouTube）

▲金城武傳聞定居日本，偶爾回台灣，現在的他熱衷務農，過著安閒的田園生活。（圖／路透社）

國際巨星金城武入行37年，近幾年拍片量大幅銳減，加上行事作風低調，連雪藏7年的新作《風林火山》去年底上映，他也缺席所有宣傳行程，讓外界好奇男神的大小軼事。金城武曾經透露自己一段童年往事，兒時的他非常調皮，某次把水杯裡的硬幣喝下肚，導致異物卡在喉嚨被家人送去醫院，差點沒了性命，還因此害母親被父親罵了一頓。早年金城武受訪分享，他小時候很頑皮，有一次吃完飯沒事做，把玩手上的零錢，並把錢幣往杯子裡丟，後來某天，覺得丟錢不再有趣，便學起大人喝酒，隨手拿了杯子就往肚裡灌，沒想到，不小心吞下之前丟進杯裡的銅板，且銅板還卡在喉嚨沒辦法換氣，家人見狀立刻將他送醫急救。金城武回憶，那時媽媽在醫院打電話給爸爸，爸爸趕到醫院時，自己已經沒有大礙，繼續蹦蹦跳跳，但母親則被父親痛罵，說為什麼一堆大人也看不住一個小孩，而他也不知道自己差點沒命，只顧玩著掛在手腕上的病人識別環。關於金城武的近況，大陸時尚雜誌《ELLE MEN睿士》2014年專訪男神，問及未來有無可能執導演筒，金城武表示，小時候想過，但現在已經打消念頭，看導演導戲覺得很佩服、很辛苦也很厲害，記者說不做導演還是可以進行創作，他回答：「對，不過如果不當演員，我也不一定會去創作，反而會做一些簡單的體力活，比如種田啊！種樹啊！養一些牛和豬。」2024年10月底，陳昇露面宣傳跨年演唱會，被問及徒弟金城武的消息，他笑著脫口：「聽朋友的朋友說，他現在在種田，他比較少和我聯絡，比較會跟阿煜（客語金曲歌王黃連煜）他們聯絡，我不太清楚，他現在可能回歸我們之前就很想做的事，種田啊、蒔花養草，我不太主動會去Call人家。」金城武小檔案綽號：Aniki（大哥）生日：1973年10月11日（52歲）出生地：台北血型：O星座：天秤座語言：國語、台語、日語、英語、粵語身高：180公分最愛食物：冰咖啡家中排行：老么興趣：打電動、塗鴉、唱歌、彈吉他、寫歌、演戲代表作：《人魚傳說》、《重慶森林》、《報告班長3》、《校園敢死隊》、《墮落天使》、《號角響起》、《心動》、《向左走·向右走》、《如果·愛》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》